Målshow fra Indre Kåfjord

Torbjørn Fossum Vik sto fram med tre scoringer da Indre Kåfjord seiret 5-4 over Tromsdalen 3 i 6. divisjon, Troms - Avdeling 1 i fotball for menn. Tromsdalen 3 har tapt de siste to kampene.