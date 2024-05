Kaasen ble helten for Nordreisa 2

Peder Kaasen ble matchvinner med sin 3-2-scoring for Nordreisa 2 mot Fløya 4 på Fløya Arena i 6. divisjon, Troms - Avdeling 2 i fotball for menn. Fløya 4 har tapt sine to siste kamper.