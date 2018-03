Få Furuflaten vannverk tilbake til bygdefolket

meninger

Vannforbruket på Furuflaten på 5 – 7 m3 pr. time tilsvarer mellom 120.000 til 160.000 liter pr døgn. Det betyr at hver enkel av oss, stort og smått bruker fra ca. 400 til 500 l i døgnet. Helt urimelig. Bedriftene bruker normalt ikke vann i produksjonen, så her har vi betydelige lekkasjer.

Kommunen om vannproblemene: - En prekær situasjon Vannlekkasjer kombinert med frost gjør at Lyngen kommune ber folket spare på vannet

For å åpne og stenge vannanlegget kjører kommunens arbeidere flere ganger i døgnet mellom Lyngseidet og Furuflaten, og det påløper kostnader som sikkert på sikt vil føre til ennå høyere vannavgifter.

For å få orden på anlegget og for å sikre en rikelig vannforsyning til bygda, foreslår jeg at Bygdeutvalget starter arbeidet med å få overtatt vannanlegget fra kommunen.