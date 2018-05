Fritt skolevalg er en elevrettighet

meninger

Høyre er garantisten for fritt skolevalg. Det er eleven, og ikke politikerne, som vet best hvilken skole eleven vil gå på.

Valgfrihet er et mål i seg selv. Fritt skolevalg er den beste løsningen vi har for å sikre at en elev som vil gå bygg- og anlegg, idrett, eller realfag, får friheten til å velge dette selv uavhengig av bakgrunn og foreldrenes postnummer. Målet til Høyre er en skole som utjevner sosiale forskjeller, der man ikke begrenses av hvor mange bøker foreldrene har i bokhylla hjemme. Da må vi sikre gode skoler som gir tilpasset opplæring til hver elev. Men vi må også sikre at elever får mulighet til å velge seg bort fra nærmiljøet sitt dersom de ønsker det.

Det finnes ulike grunner til at eleven velger seg en annen skole enn den nærmeste. Det kan være ønske om å gå på en spesiell linje, men det kan også være behov for å flytte bort fra de du har gått tre år på ungdomsskole med. Det bør være en rettighet elevene har.

Politikere kan alltid finne 150 ulike argumenter for hvorfor innbyggerne ikke skal få velge selv, men det er ikke innbyggerne som skal tilpasse seg systemet. Sannheten er at det eneste elevene selv kan påvirke gjennom skoleløpet sitt er egeninnsats. Med mindre foreldrene dine har råd til å flytte, får du ikke gjort noe med postnummeret ditt. Karakterene har man imidlertid en viss råderett over selv.

Fritt skolevalg er ikke en perfekt inntaksordning, men det er den mest rettferdige vi har. Derfor har regjeringen sagt at vi skal innføre fritt skolevalg i alle fylker.