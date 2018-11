Derfor identifiserer vi samfunnstoppen

meninger

Det er ingen hvem som helst Statsadvokaten for Troms og Finnmark har tatt ut tiltale mot. Det er selveste Svein Ludvigsen. Tidligere Fylkesmann i Troms, nestleder i Høyre, Fiskeriminister, mangeårig stortingsrepresentant, president for Norges Røde Kors og sågar visepresident til Lagtinget. Vervene vitner om en mann samfunnet viste enorm tillit.

Dette er årsaken til at Framtid i Nord i dag velger å gå ut med navnet, tross at det altså til nå dreier seg om en tiltale. Det er altså all grunn til å understreke at Svein Ludvigsen ikke er dømt, og i så måte ikke kan regnes som skyldig. Det spørsmålet er det Nord-Troms Tingrett som skal behandle når saka mot den tidligere samfunnstoppen kommer opp.

Noen få medier valgte å offenliggjøre navnet på Ludvigsen allerede da han ble siktet i januar i år. Framtid i Nord valgte å ikke gjøre det. Bakgrunnen var at Ludvigsen ikke sto i noen av sine toppposisjoner lengre. Det var altså ikke noen preventiv årsak til å skulle gå ut med det. Normalt venter også pressen med offentliggjøring til etter eventuell domfellelse. Når Framtid i Nord, sammen med de fleste andre nordnorske mediehusene, nå offentliggjør, er det fordi Svein Ludvigsen var en av våre mest betrodde menn. Få, om noen i nordnorsk historie, har bekledd så mange verv som ham. Dette er årsaken til å vi mener det er riktig å fortelle samfunnet hvem som nå er tiltalt for å ha misbrukt nettopp sin stilling og for å ha begått seksuelle overgrep.

Svein Ludvigsen er altså fortsatt, per definisjon, uskyldig. Det er viktig å ha med seg i tiden som kommer. Han er tiltalt, men ikke dømt. Blir han dømt etter tiltalen vil det være et av de lengste fallene i norsk politikk. Blir han frifunnet vil det garantert bli spørsmål om han ikke skulle vært beskyttet. Vi mener altså ikke det, og har derfor valgt å offentliggjøre navnet.