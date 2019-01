Vi må ta sjømatnæringa på alvor

meninger

Eksporttala for sjømat for 2018 stadfestar nok ein gong kor viktig Europa er som marknad for sjømaten vår. I ei stadig meir uroleg verd blir EU stadig viktigare. Økonomisk og politisk uro, sanksjonar, krig og proteksjonisme pregar til ei kvar tid dei marknadene der vi sel fisken vår. I dette biletet representerer EU den naudsynte stabiliteten for å få avsetjing for ein samle matproduksjon på om lag 4 millionar tonn råvarer. Ein produksjon som sikrar landet gode inntekter, tusenvis av arbeidsplassar og som opprettheld ein vital kyst.

No ønskjer stadig fleire her til lands å seie opp eller å reforhandle EØS-avtalen. I «Framtid i Nord» 8. januar skriv Kathrine Kleveland, leiar i Nei til EU, at fisk er mangelvare, og at det er vanskeleg å forstå frykta for at norsk fiskeeksport til EU skal svikte utan ein EØS-avtale.

Det er meiningslaust at det er vi sjølve som skal setje stabiliteten i handelen med EU på spel. For det første: Det er ikkje slik at eksporten av norsk fisk til EU er underlagt andre marknadsmekanismar enn det som gjeld for anna handel. Fisken må, som andre internasjonale varer vere konkurransedyktig, først og fremst på pris, men og på kvalitet, volum og regularitet. Dårlegare vilkår, som høgare toll, svekkar denne konkurranseevna. Sjømat har det til felles med andre norske eksportvarer at det er dyre alternativ. Sjømat er ei global handelsvare og det er uproblematisk for innkjøparane og kundane i EU å velje rimelegare alternativ, enten anna fisk eller andre proteinkjelder som svin og kylling.

For det andre: Vi må ikkje bagatellisere dei fordelane som EØS-avtalen gir. I klar motstrid til det Kleveland i Nei til EU forfektar, er desse av avgjerande betydning for oss. Det er som tatt ut av eit eventyr at Kleveland kan meine at ein kan oppretthalde historisk tollfri handel når ein går ut av ein frihandelsavtale. Storbritannia går denne løypa for oss no, og prinsippet her er at WTO-tollen blir gjeldande med mindre dei blir samde med EU om noko anna.

Dersom Norge vel å gå ut av EØS-avtalen, vil tollsatsane på fisk falle tilbake til frihandelsavtalen av 1973 eller EU sine WTO-bundne tollsatsar. Kleveland seier vidare at Jonas Gahr Støre tek feil når han i Nationen 2. januar påstår at "at en utreden av EØS vil føre til økning av toll på hel torsk til 12 prosent og torskefilet på 18 prosent". Sjømat Norge meiner Støre har rett i si vurdering. Kleveland tek på seg eit stort ansvar med å motstride dette.

Også når det gjeld "veterinæravtalen" som frå 2000 utgjorde ei utviding av EØS-avtalen, er argumentasjonen til Kleveland i strid med fakta. Då Sverige og Finland blei medlemmar i EU, var det eit krav frå EU at alt det veterinære regelverket måtte inngå i EØS-avtalen for å unngå grensekontroll mellom Norge og EU. Difor er det no ingen kontroll av sjømat, med unntak av naudsynt tollkontroll når varene passerer landegrensene innanfor EØS. Bortfall av EØS-avtalen vil bety etablering av veterinær grensekontroll av norsk fisk inn til EU.

EU etterlever sjølvsagt WTO-avtalens avtale om Veterinære- og plantesanitære tiltak (SPS-avtalen). Men WTO har ikkje eit produktspesifikt veterinært regelverk. Dette er det importlanda sjølve som fastset. WTO vil difor ikkje kunne gi oss noko lette knytt til grensekontroll i EU dersom vi går ut av EØS-avtalen. For øvrig vil vi informere Nei til EU om at både USA, Kina, Vietnam og Brasil har grensekontroll som hemmar sjømateksporten frå Norge.

Kleveland brukar vidare laks som eit døme på at vi ikkje treng EØS-avtalen. Vi fekk ingen fordelar for laks den gongen vi forhandla EØS-avtalen. Det må også nemnast at i ein periode på 20 år (frå slutten av 80-talet og framover) var norsk laks kontinuerleg utsett for tiltak eller trussel mot tiltak frå EU, som følgje av subsidie- og dumpinganklagar frå EU. EU innførte mellom anna minsteprisar og tak på importen av norsk laks. Denne saka, som påførte norsk laksenæring store kostnader og tap av eksportinntekter, blei til sist løyst gjennom WTO. Denne saka viser at den tilgangen til EU som vi har i dag, har vi kjempa oss til. EU gir ikkje ved dørene, og det er ikkje slik at EU står med opne armar for å ta imot fisken vår.