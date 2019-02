meninger

Ungdommer som barnevernproffene er modige og ærlige i sine innspill og tilbakemeldinger til oss som institusjonseiere i Norge – takk!

I Forandringsfabrikkens ferske rapport «Hvis jeg var ditt barn – Om tvang i barneverninstitusjon», sier dere til oss at tvang bør reduseres og utøves kunnskapsbasert. Vi er enig i at den type fysisk tvang som ungdommene beskriver i rapporten ikke skal forekomme. Barneverninstitusjoner er ungdommers midlertidige hjem, og i et hjem skal man være trygg.

Å skape trygghet for barn og voksne i barneverninstitusjoner, samtidig som vi bruker mindre tvang, er et viktig satsningsområde for Bufetat. De siste årene har vi utviklet faglige anbefalinger og et opplæringsprogram i trygghet og sikkerhet for alle ansatte i statlige barnevernsinstitusjoner.

Bufetats institusjoner skal oppleves trygge og sikre for både ungdommer og ansatte, og det er viktig at opplæringen ivaretar begge perspektiver. Barnets stemme, barnevernlov og rettighetsforskriften skal ivaretas, samtidig som ansatte skal ha et trygt, sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø.

Tryggere barn og voksne bidrar til bedre omsorg og behandling. Nettopp derfor er grunnleggende opplæring i trygghet og sikkerhet for barn og ansatte et viktig tiltak for å sikre en bedre hverdag på institusjon. Opplæringsprogrammet er basert på grunnleggende holdninger om forebygging, og at trygghet og tillit skapes gjennom å gi ungdommene annerkjennelse, kontroll og oversikt over eget liv. Programmet er tuftet på et solid kunnskapsgrunnlag der ungdom, forskning og praksisfelt har deltatt i utviklingen. Forandringsfabrikken er flere ganger invitert inn i dette arbeidet. Dessverre ser vi at vi ikke har lykkes med å kommunisere til dere hva opplæringsprogrammet er og hvordan det utføres. Vi ønsker dere igjen velkommen til samarbeid!

Det er ikke slik at programmet fokuserer på opplæring i fysisk tvang. Tvert imot. Hovedfokus er forebygging og forståelse av alternativer til bruk av tvang og å forhindre eskalering av verbale konflikter. Temaer som stressmestring, forståelse av aggresjon, sikkerhets- og risikovurdering, rettighetsforskriften og etisk refleksjon av praksis blir løftet frem, både i scenariotrening og i den teoretiske delen. I tillegg er undervisningen relatert til forståelse for traumer hos barn og unge, og harmonerer godt med satsingen på traumeforståelse som grunnlag for miljøarbeidet i barneverninstitusjoner.

Jeg som arbeidsgiver har ansvar for at mine medarbeidere på institusjon vet hva de skal gjøre når det oppstår situasjoner som kan skade beboere eller ansatte. Derfor trener vi også på å avverge og å beskytte beboere og oss selv. Det vil si at våre ansatte læres opp til å håndtere voldelige eller truende situasjoner der andre muligheter er prøvd eller åpenbart ikke fører frem. Vi har blant annet utviklet nye, kunnskapsbaserte teknikker for fysisk tvang til benyttelse i de tilfeller det er helt nødvendig for å sikre liv og helse.

Bufetats nye opplæringsprogram er et paradigmeskifte på dette området. I Bufetat, region øst, ser vi en markant reduksjon i bruk av tvang etter gjennomføring av opplæringsprogrammet. Antall tilfeller av dokumentert tvangsbruk i våre institusjoner er redusert med nærmere 20 prosent fra 2017 til 2018. Det er et stort skritt i riktig retning på veldig kort tid! Det tar tid å forandre praksis, men vi får entydige tilbakemeldinger fra våre medarbeidere: denne tilnærmingen til trygghet og sikkerhet på institusjon skaper ro, nærhet og omsorg på en helt annen måte – også når ungdom har sterke uttrykk for sine vansker.

Vi er enige med barnevernproffene om at tvang som begrep er både stigmatiserende og polariserende. Det lov og forskrift beskriver som tvang er ment å være beskyttelse og omsorg – for ungdommene det gjelder, for øvrige beboere og for medarbeidere. Derfor er det bra at regjeringen arbeider med en ny barnevernlov. Det er ikke til hinder for fortsatt arbeid på veien vi har staket ut. Vi har hittil gjennomført opplæring av 1200 medarbeidere i Bufetat, og det vil bli satt i gang et forskningsarbeid knyttet til effekt av opplæring og trening. Vi er også i gang med å samle erfaringer fra barn og unge om tvangsbruk på institusjoner. Opplæringsprogrammet videreutvikles fortløpende for ytterligere å styrke institusjonsansattes kompetanse og ferdigheter, slik at tvang anvendes så lite som mulig. Når tvang anvendes skal det være kunnskapsbasert og virkningsfullt.

Vi ser frem til å fortsette vårt utviklingsarbeid i samarbeid med brukerorganisasjoner, forsknings- og praksisfeltet og ansattorganisasjonene. Det er i dette samarbeidet vi former trygge bomiljøer for ungdom som trenger både omsorg, endring og beskyttelse.