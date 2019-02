– Vi fortsetter den kraftige veisatsingen

meninger

I den nye regjeringsplattformen opprettholder vi den offensive veisatsingen. Ambisjonen for Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 gjentas. Vi skal bruke 1.000 milliarder kroner på å bygge vei og jernbane frem til 2029.

Med FrP i regjering har vi gitt Norge det samferdselsbudsjettet landet vårt fortjener. Det er økt med 75 prosent siden vi kom i regjering, og ikke mindre enn 104 kilometer med motorvei skal åpnes bare i år.

Veibyggingselskapet Nye Veier var FrPs hjertebane. Selskapet har nå gjort skeptikerne grundig til skamme. Det har vist at vi kan bygge veier raskere, rimeligere og mer effektivt. Allerede nå har Nye Veier klart å gjøre besparelser i milliardklassen på prosjektene de har fått ansvaret for.

Derfor gleder det meg stort at det i den nye plattformen slås fast at Nye Veier skal få ansvar for flere prosjekter. Nye Veier skal nå få økt ansvar for oppfølging av den ambisiøse NTPen, da spesielt på de viktige europa- og riksveiene våre.

For FrP har det alltid vært viktig å sørge for at vi investerer i en infrastruktur som gjør at folk og varer kommer raskt og trygt frem i vårt langstrakte land. Nå leverer vi.