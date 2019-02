meninger

Hadde en plan om å bygge eldreboliger på Ratamajordet. Det er det vi trenger for framtiden i følge statistikken. Eldrebølgen kommer for fullt på Skjervøy. Kommunen mangler boliger, og det er satt opp brakkerigger for at arbeiderne skal ha en plass og bo.

Pr. dags dato er det tre brakkerigger. Men er det slik vi vil ha det? Pendlere som tar med seg sine skattepenger ut av kommunen, store fiskeribedrifter som sender sine milliardoverskudd sørover. Er det ikke bedre med familiefolk som kan overta husene til de eldre, til en pris som gjør at man tørr satse på en liten kommune som vår.

I dag bor de eldre lengre hjemme før de flytter på helsesenteret. Eldre trenger mindre boenheter som krever lite vedlikehold. Å bygge koster minst fire millinoer i dag, da trenger man minst 600.000kr i egenkapital. Hvem har det? Er det ikke bedre med barnefamilier, som bidrar til at skolene og idretten kan opprettholde sine aktiviteter? Barnetallene går ned, og det blir vanskelig å ha barn nok til lagidrett.

Det er dette som ligger til grunn for at man valgte eldreboliger, da leiligheter ikke er like hensiktsmessig for barnefamilier.

Med dette i tankene fikk jeg laget en skisse av ett bygg som passet bra inn i området. Hadde ett møte hos ordføreren som sa, sitat: "Det er akkurat dette vi trenger". Men på grunn av historien, så tenkte jeg at det kan være lurt å spørre kommunestyret før man bruker penger på regulering. Akkurat det var veldig smart, da posisjonen torpederte innstillingen til administrasjonen. Saken er avgjort.

Men er det til det beste for Skjervøy? Svaret er nei, mener jeg.

Litt historie for dem som meg å glemmer lett. Saken begynte med at vi kjøpte et friområde tilbake i 2010. Det skapte stort engasjement da vi startet omregulering, ikke få ord ble sagt i denne saken, og nabobrev, aviser og lokalradio ble flittig brukt. Det ble flere runder i formannskapet, før saken kom til kommunestyret i juni 2012. Kystpartiet har i alle fall ikke hatt flere på årsmøtet noen gang( i posisjon den gang).

Omregulering ble godkjent av kommunestyret etter noen endringer i planen. Ikke én, men to, lekeplasser ble regulert inn med ett totalt areal på 2.300 kvm2. Til sammenligning så er den eneste lekeplassen som fikk "OK" i sak PS 47/17. Vurderingen av lekeareal i Skjervøy kommune 900 kvm2. Det vil si at det er tre lekeplasser innenfor 300 meter, om man tar med den som er i krysset Alfheimveien/ Mellomveien.

Det er vel akkurat lekeplass som ble brukt som grunn i kommunestyret, men det er ingen som har sagt at det ikke skal være lekeplass på området. Tilgjengelig areal er 4.000 kvm2, men om man benytter 1.000 kvm2 til lekeplass, så er det fremdeles 3.000 kvm2 ledig. Det er nok til tre boligtomter etter dagens standard, og fem-seks tomter om man ser på Lailafjellveien.

Det er nok ikke plass eller lekeplass det handler om, handler vel heller om "takk for sist".

SV: Skråsikker i sin tid om at reguleringen ikke kom gjennom formannskapet, De gjennomførte befaring uten å invitere alle parter. Argumenterer med lekeplass og at kommunen skal bygge omsorgsboliger selv. Har ikke kommunen pådratt seg 15 millioner i etterslep på vedlikehold av kommunale boliger under deres styre?

AP: Snakket med representanten Øystein for en tid tilbake, positiv da, men det nytter vel ikke når representanten Einar som var imot regulering tidligere og nåværende ordførerkandidat argumenterer med, sitat: "Hadde det vært en seriøs utbygger så hadde han bygd en annen plass". Må korrigere han og si at det står ingen plass at jeg skal bygge noen lekeplass. Men grunnarbeidet skal jeg stå for. Dessuten er det vel ingen som har brukt mer tid og penger for å bygge.

KrF: Ordfører positiv i møte. Sitat: "Det er akkurat dette vi trenger". Stemmer mot i kommunestyret nå, som sist. Burde sagt sin holdning i møtet.

Her har kommunen en mulighet for at eldre kan bo sammen og skape ett positivt bomiljø, og samlokasjon med Røde Kors-boligene i Severin Steffensensvei som vil gi besparelse for hjemmehjelp osv., velferdsteknologi som gjør at eldre kan bo lengre hjemme og kommunen sparer på sykehjemsplasser. Når posisjonen ikke vil bygge ut helsesenteret, så må jo eldreboliger være midt i blinken.