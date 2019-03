Vi har kommet langt, og gled deg – vi skal mye lengre

meninger

Tenk deg at året er 2040. Noen har tatt seg bryet med å lage quiz der flere av spørsmålene er lokale. Vinneren skal avgjøres med følgende spørsmål: Når fikk Nordreisa kommune sin første kvinnelige prest?

Dette vet du! Du husker da det fant sted. Én kvinne hadde søkt på prestestillingen, som hadde stått ledig i flere år. Dette hadde til da aldri hendt før i Nordreisa sokn. Debatten blusset om kvinnelige prester. Du husker at både lokale og nasjonale medier omtalte saken. Du husker det hele som en absurd greie egentlig.

«2019», roper du ut. Det er riktig!

Du får muligheten til å svare på et bonusspørsmål. Svarer du rett er du fritatt alt av oppvask i forbindelse med familiesammenkomster inneværende år.

«Når fikk Nordreisa kommune sin første kvinnelige ordfører?». Du stopper opp. Kan det være så lett? Var ikke det samme år? Jo, det var det!

Du tar imot heder og ære, og du tenker tilbake til året som nå har gitt deg en rettmessig høy selvfølelse. Så rart det var. At noe som i 2040 virker så trivielt, den gang i 2019 fikk riksdekkende radioprogram til å kalle Nordreisa for et mørkt bygdesamfunn. «Heldigvis er det lenge siden», tenker du og tar en tygge av medaljen, som er laget av litt for søt sjokolade.

Dette kan bli en realitet. Iallfall at Nordreisa kommune i år får sin første kvinnelige prest og kvinnelige ordfører. Flere ting må klaffe for at det skal skje, men foreløpig ligger vi godt an.

– Vi er trygge på at valget vi tok er riktig Samtidig ønsker biskop Olav Øygard å tilrettelegge for de som ønsker en mannlig prest.

Selv om Julie Schjøth ikke takker ja til prestestillingen i Nordreisa, eller om hverken Anne Kirstin Korsfur, Siv Elin Hansen eller Hilde Nyvoll blir valgt som ordfører skal de være stolte av seg selv.

Det er ikke sikkert de anser seg som foregangskvinner, men det er de. For dem er det kanskje ikke så stort. Schjøth har i bunn og grunn bare levert en jobbsøknad som hun har fått tilslag på. Flere av de lokale politikerne som er nevnt, samt flere kvinner, har stilt som ordførerkandidat ved tidligere kommunevalg. Nå gjør de det igjen, antagelig med sin samfunnsplikt og ønsket om å gjøre Nordreisa til et enda bedre sted som motivasjon. Milepælene er for lengst oppnådd nasjonalt. Ingrid Bjerkås ble Norges første kvinnelige prest i 1961 og Aasa Helgesen ble Norges første kvinnelige ordfører i 1926.

Selv om dette ikke er nytt nasjonalt, er det nytt for oss lokalt.

Dersom Nordreisa får sin første kvinnelige prest og/eller ordfører i 2019, vil nok dette ligge langt bak i hukommelsen når vi kommer til 2040. Og det er bra, for da er både handlingsmønster, holdninger og forventninger endret. Tegn på at vi er i endring. På samme måte som at mange ikke er klar over at det i 2019 er 111 år siden det første gang ble markert en nasjonal kvinnedag, og det var i USA. I 1908 var det kvinners rett til å stemme som sto på agendaen. En rett vi i Norge har hatt siden 1913 og som vi ikke tenker over i dag.

Vi skal ikke glemme de som går foran. Vi skal berømme og klappe dem på skulderen. Så kan vi håpe at det de gjør, som i dag er banebrytende, så fort som mulig blir hverdagslig. Så takk Julie Schjøth. Du er en foregangskvinne og forhåpentligvis blir du fort en selvfølge.

Vi har kommet langt. Men det er mye som gjenstår, spesielt globalt.

• Kampen for kvinners rett til å bestemme over egen kropp er langt fra over. I Argentina ble en elleve år gammel jente nektet abort, etter at hun var blitt voldtatt av sin bestemors kjæreste. Det hjalp lite at Argentinsk lov tillater abort etter voldtekt. I dag på kvinnedagen er det ni dager siden jenta fikk et barn ved keisersnitt. En nyfødt som ikke er ventet å leve lenge.

• I Ecuador og i flere andre land er abort en kriminell handling, dette gjelder også når graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest. Mer enn 97 prosent av kvinnene i fruktbar alder i Latin-Amerika og Karibia bor i land hvor abort er begrenset eller forbudt.

• I fattige land er det færre jenter enn gutter som fullfører utdanning, noe som igjen fører til færre muligheter.

• I Saudi-Arabia var kun 19,4 prosent av den kvinnelige, voksne befolkningen i lønnet arbeid i 2017.

• I Norge hetses kvinner bort fra samfunnsdebatten. Aftenposten skrev blant annet om at syv av ti kvinnelige politikere sier de preges av netthets, draps- og voldtektstrusler. (https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/4de0Aa/Darlig-selvtillit-Sovnvansker-Redsel-Slik-pavirker-hat-og-trusler-kvinnelige-politikere-og-jobben-de-gjor)

• Én av to samiske kvinner i Norge blir utsatt for vold. Et tema Marianne Bilden diskuterte i innlegget «Kvinnedagen i Nord-Troms – våre problemer – vårt ansvar».

– På tide at Nordreisa får sin første kvinnelige ordfører Fire av seks parti som stiller til valg i Nordreisa har en kvinne på topp.

Det er fortsatt mye å ta tak i, på ulike arenaer. Mange ting kan kanskje virke små og trivielle, men alt er med på å farge det store bildet. Det internasjonale skiforbundet (FIS) fjernet i 2018 den diskriminerende regelen om maksimal bakkestørrelse i kvinnehopp på 118 meter. Hipp hurra for det! Men i ishockey kan gutter takle fra de er tolv år. For jenter er det ikke tillatt å takle, da blir du utvist, uansett hvor gammel du er. Disse reglene behandler godt voksne kvinner som om de tåler mindre enn gutter som enda ikke har kommet i puberteten.

Diskriminerende regler innen idrett er med på opprettholde tanker og formeninger om at kvinner er mer skjøre enn menn. Tanker som overføres til hjemmet, arbeidsplassen, skolen og barnehagen. Heldigvis har vi Cecilia Brækhus og Kristin Vollstad som kan knocke hver en påstand om sarte kvinnfolk.

Vi har kommet langt med likestillingen, og gled deg, vi skal mye lengre.