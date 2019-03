Stopp ulykkestrailerne

meninger

Fylkestinget i Troms viser til at det også denne vinteren har vi hatt flere ulykker, der utenlandske vogntog har vært involvert. Noe som gir grunnlag for bekymring for alle som ferdes langs nordnorske vinterveier, og som krever at varige tiltak settes inn.



Gjensidige forsikring har talt opp antall ulykker med utenlandske vogntog. Hovedfunnet er at det er nærmere 1000 norske bilister som kolliderer med utenlandske vogntog i løpet av et år. I 80% av tilfellene så hadde de utenlandske vogntogene skylda. Transportøkonomisk institutt har i sin rapport (fra 2016) kommet med følgende: Utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å bli involvert i eneulykker sammenliknet med norske tunge godsbiler. Manglende erfaring og kompetanse når det gjelder å kjøre på norske veger, samt håndtere norsk vinterføre synes å være viktige årsaksfaktorer.



Fylkestinget i Troms krever at det iverksettes tiltak for å stoppe useriøse transportører, som med dagens system slipper for lett unna sitt rettmessige ansvar.

Fylkestinget i Troms er enige med Norges Lastebileierforbund (NLF) sitt fokus på «fair transport» og det moralske ansvar transportkjøpere har, men at det ikke løser problemene uten at regler og forskrifter, kontroll og tilsyn skjerpes og håndheves godt nok. Her har regjering og samferdselsminister et krystallklart ansvar for at så skjer.



Fylkestinget mener at det må gjennomføres endringer i de aktuelle lovene og reglene som i dag åpner for forskjellsbehandling mellom norske og utenlandske transportører. Det må derfor innføres strengere kontroll- og sanksjonsrutiner overfor utenlandske transportører, og kontrollene av tunge kjøretøy må økes betraktelig.

Fylkestinget i Troms har registrert at føreforholdene denne vinteren har blitt omtalt som «ekstreme». Denne beskrivelsen av føreforholdene vitner om manglene kjennskap til en nordnorsk vinter. Vekslende og ustabilt vær, spesielt langs kysten, er helt normalt om vinteren. Norske veger og vinterføre krever kompetanse, og da i særdeleshet nordnorske vinterveier. Resultatene tyder på at norske sjåfører av tunge godsbiler er bedre utstyrt, har mer kompetanse, høyere mestring og lavere risiko knyttet til vinterkjøring enn utenlandske sjåfører i Norge.

Fylkestinget i Troms forventer at det innføres et varig kontrollregime ved grenseovergangene, slik at trafikkfarlig tungtransport kan bli stoppet, og ikke slipper inn i landet før utbedringer er foretatt. Dette må være et kontrollregime som fungerer i hele vinterperioden i Norge, og kontrollen må være på døgnbasis.

Fylkestinget i Troms mener at det må innføres informasjon om vinterkjøring og krav om obligatoriske kurs for å mestre norske vegforhold rettet mot utenlandske sjåfører. I tillegg må det gis økt myndighet til Statens vegvesen for å stoppe utenlandske sjåfører. Det må også gis anledning til å endre sanksjonsmulighetene fra anmeldelser til bøter, og øke samarbeid mellom nasjonale myndigheter.

Fylkestinget i Troms forventer at samferdselsminister Jon Georg Dale og regjeringen tar grep som permanent vil bedre tryggheten for alle som ferdes på veiene i Nord-Norge. Vi kan ikke akseptere at det spilles russisk rullet med livene til våre innbyggere som innsats på veiene om vinteren.

Fylkestinget vil også vise til at NLF sitt kvalitetsprogram som gjør det lettere for transportkjøpere å velge bærekraftige, trafikksikre og sosialt ansvarlige alternativer, er en god tilnærming mange bør kunne ta i bruk.

Fylkestinget i Troms ber om at disse punktene følges opp av samferdselsministeren og regjeringen: