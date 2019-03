Kompasset til helse er ute av kurs i Nordreisa

meninger

Det er viktig for Fremskrittspartiet å styrke tilbudet innen psykisk helse. Det har også vært en av de store satsingene for helsepolitikken med FrP i regjering.Arbeidet er fulgt opp på en rekke områder.

Blant annet er det bevilget økte midler til kommunenes psykiske helsearbeid, styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten og lagt til rette for flere psykologer i kommunene. Det er nødvendig for å kunne komme inn tidlig og bidra til å løfte enkeltmennesker slik at de får hjelp raskt.



I kommende kommunestyremøte er det foreslått å fjerne en nattevaktstilling innenfor psykisk helse og samkjøre dette med hjemmetjenesten. Vi i Frp stiller oss meget kritisk til dette forslaget - da vi mener det vil være uforsvarlig.

Det kan virke som de som styrer kommunen mener at psykisk psyke kun blir syke mellom 08.00 og 16.00 mellom mandag til fredag - unntatt i helgene da er det ikke noe tilbud. Bemanningsplanen sier heller ingenting om hvem som gir tilbud i høytider der de som har utfordringer i hverdagen virkelig "sliter".



De fleste som har kjennskap til psykiske sykdommer vet at det er på natten mange av utfordringene med sykdommen virkelig kommer. Og nå er forslaget at Fosseng mister tilbud om fast nattevakt.



Bemanningsplanen beskriver en situasjon der det allerede driftes på minimum bemanning for de eldre og syke. Vi stiller oss derfor undrende til at det foreslås ytterligere kutt for grupper som aldri selv gir uttrykk for hvordan kutt påvirker deres hverdag.



Vi i Frp kan ikke akseptere at budsjett igjen skal gå foran et forsvarlig tilbud til de svakeste i samfunnet vårt. Nå må kompasset stilles inn - slik at vi kommer på rett kurs.