Bedre skimiljø i Nordreisa

meninger

Nordreisa kommune har per i dag et aktivt skimiljø. I 1984 startet tilbudet om å ta skilinje på Nord Troms VGS, og skolen har fatt flere gode skiløpere. Nordreisa IL har ca. 100 aktive skiløpere. Det er ingen tvil om at reisaværinger trives på ski! Dessverre er snøsesongen kort, i mai er løypene borte. Ville det ikke være en god investering for kommunen å bygge rulleskiløype i Saga?

Forkjempere for rulleskiløype mener at det vil skape mer interesse rundt skilinja hvis det blir bygd rulleskiløype i Saga. I dag er det mer attraktivt blant mange å begynne på skilinje i Tromsø eller Bardufoss. Det er blant annet fordi de har asfaltert rulleskiløype. En slik rulleskiløype bidrar til at når snøen legger seg tidlig på vinteren, kan man tråkke skiløype tidligere, fordi det ikke er nødvendig med så mye snø opp på asfalten.

Det har vært alvorlige ulykker der rulleskiløpere har vært involvert under trening. Den 20. desember 2016 gikk det galt for en 61 år gammel mann da han trente på rulleski. Han ble påkjørt på Kløfta i Ullensaker, og ble erklært død på stedet. En rulleskiløype vil gi bedre treningsforhold om sommeren. Det er tryggere å trene når det ikke kommer biler susende forbi, og man kan unngå slike tragiske ulyker

Motstandere av rulleskiløype vil hevde at Nordreisa kommune har dårlig økonomi, og at det er unødvendig å bruke så mye penger på en rulleskiløype som kanskje bare 100 skiløpere blir å bruke. Disse løperne utgjør bare en liten andel av Nordreisa kommune sin befolkning. Kommunen burde heler bruke penger på helsevesen, eldre og skole.

Ikke alle grunneierne er enige i at det skal gjøres så store inngrep i naturen. Å være grunneier, betyr at du på papiret eier området, men at andre kan ha rett til å bruke det med din tillatelse. Så vi kan jo forstå at noen grunneiere ikke synes det er okei å få eiendommen sin rasert av skiidioter og skiskyttere det er jo der de har hogd veg i alle år men no liksom skal det kanskje bygges rulleskiløype der. Det er helt uaktuelt i grunneierne sine øyne.

Vi har i denne teksten sett på fordelene og ulempene ved å bygge en rulleskiløype i Nordreisa vi mener at Det hadde vært fint med rulleskiløype i saga, for det ville skape mer interesse rund skilinja, og da kommer det flere folk hit. Og hvem vet, kanskje noen av de skielevene blir boende her, og det er positivt for bygda. Men så klart er det folk som er imot rulleskiløype. Og dem må man også respektere for sine meninger. Og de har også gode argumenter, som at det er dårlig økonomi i kommunen. At man heller skal bruke penger på de eldre, og at man skal respekter grunneierne sine meninger om å ikke ødelegge naturen. Vi mener at våres konklusjon er at det er lurt å bygge rulleskiløype i saga.