Hvorfor velge et fremtidsrettet yrke?

meninger

Min motivasjon for å søke sykepleierutdanninga var at jeg liker yrker med litt fart i - der ingen dager er like. Jeg hadde jobbet i helsesektoren par år, og trodde jeg kunne mye allerede. Jeg opplevde å mestre helsefaget. Litt ut i utdanninga erkjente jeg at jo mindre kunnskap du har, jo mer tror du at du kan. Jeg innså at jeg ville ha mye å lære også etter endt grunnutdanning. Det var en viktig erkjennelse for å lære mer – og samtidig være ydmyk og ærlig om hva en ikke kan.

For å gi god omsorg, pleie og behandling er det avgjørende å ha et velutviklet klinisk blikk. Det innebærer å kunne å innhente informasjon om pasienten ved bruk av sansene. Pleieren iakttar, hører, lukter, snakker med, kjenner, og ser. Det kreves trening for å få et godt klinisk blikk.

Et sitat av den danske filosofen og teologen Søren Kierkegaard fikk større betydning enn jeg hadde forestilt meg, særlig fordi ingen mennesker er like; Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der hvor han er og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst.

Etter hvert å oppleve mer mestring av denne hjelpekunsten er helt fantastisk. Det å oppleve at et annet menneske gjennom det du bidrar med blir selvstendig, frisk, friskere, eller får lindring - gir en ubeskrivelig følelse. Noen ganger handler det også om å lindre tiden frem til døden. Å se i blikket, i kroppsspråket, hånden som ligger i din, ordene som blir sagt – at det i øyeblikket er litt bedre for det andre mennesket.

Jeg forteller dette fordi jeg vet at langt flere ville hatt glede av å velge denne yrkesveien. Bli helsefagarbeider, helsesekretær, vernepleier eller sykepleier! Ikke bare vil du få ta del i denne unike opplevelsen av mestring som jeg snakker om, du vil også vite at samfunnet vil ha bruk for deg! Det vil være bruk for dyktige fagfolk i helse-, pleie-, og omsorgssektoren i fremtiden. Snart når de store etterkrigskullene den alderen at de trenger mer spesialisthelsetjenester og hjemmesykepleie, tilrettelagte botilbud og sykehjemsplasser. Statistisk Sentralbyrå mente i 2012 at vi vil mangle om lag 100 000 flere helsearbeidere i år 2035, og nye ferske tall bekrefter stor fremtidig mangel.

Hvorfor velger så ikke flere denne yrkesveien? Svaret kan ligge i at det sjelden tilbys hele stillinger. Det gjør det vanskelig å kunne forsørge seg og sine, få huslån, og forutsigbar arbeidstid og fritid. Svaret kan også ligge i for lav bemanning. For daglig går pleiere hjem med erkjennelsen av at de ikke har gjort det de vet er god pleie og omsorg. De tyner seg selv til det ytterste, og dessverre ødelegger mange helsa og blir uføre før pensjonsalder.

Hvordan skal vi da få til rekruttering til helsefaglig utdanning? Svarene gir seg selv; bedre bemanning og tilbud om hele faste stillinger. Beskjeden min til ungdom er; velg helsefaglig utdanning! Beskjeden til politikere er; «prioriter fremtiden», det lønner seg i andre enden!