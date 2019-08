meninger

Høyres skolepolitikk fokuserer på elevenes beste, både faglig, kulturelt og på skoleveien. Vi har et stort ansvar til å sikre en god skolegang for våre elever, dette er Høyre villig til å kjempe for. Opprettholder man ikke en god skole og et godt læringsmiljø svikter man våre viktigste framtidsutsikter.

Jeg er selv lærer ved Kvænangen b/u-skole, og ser daglig viktigheten av å kjempe for dette. De to siste skoleårene har elevene langt ifra hatt ett gunstig læringsmiljø, på grunn av at den nye skolen er under bygging og undervisningen har foregått i mer eller mindre egnede lokaler med begrensede muligheter. Vi ser derfor fram til at ny-skolen skal være ferdig, forhåpentligvis i løpet av det skoleåret som starter nå.

På punktet med skolemat, er vi i utgangspunktet for skolemat, men ser at dette er et behov staten må gå inn og støtte. Dette er ikke et behov som skal komme fra kommunens initiativ. Framtidsutsiktene for skolemat på den nye skolen er ikke reelle for øyeblikket, da skolen både mangler kantine og område til å tilberede maten.

Høyres skolepolitikk baserer seg på elevenes kompetanse, hvem de er og hva de har å gi, ikke hvem deres foreldre er og hvilken bakgrunn de har. Vi jobber for at kvaliteten på skolene skal være så høy at vi skal kunne fokusere på elevenes interesser, kompetanseområde og kvaliteter - ikke hvilket kjønn, hvilken religion eller hvilken nasjonalitet de har. Vi mener det er viktig å gripe inn dårlige resultater på skolen, slik at barnas beste alltid skal være i hovedfokus. En dårlig skole kan være med på å opprettholde skillet i samfunnet, og kan ha enorme virkninger på enkeltmennesker.

Kvænangen Høyre kommer til å arbeide for å legge til rette for en god oppvekst, en god utdanning og at barns kunnskap og mestring i skolen skal prioriteres – ikke prioritere at alle skal være like.

Vi vil også arbeide for å opprettholde et allsidig tilbud i kulturskolen og oppgradere lokalene til ungdomsklubben. I tillegg vil vi også jobbe for at elever skal ha kortest mulig skolevei.