meninger

I disse dager starter de videregående skolene opp etter ferien. Vi står også foran et fylkestingsvalg som kanskje er viktigere enn noen gang.

Alle har vi fått med oss at to fylker nå skal bli til ett og alle blir vi på en eller annen måte berørt av denne sammenslåingen. Jeg skal ikke argumentere for eller mot denne sammenslåingen, siden den alt er vedtatt og nok ikke blir satt på dagsorden igjen før ved neste stortingsvalg i 2021, skjønt mange er nok opptatt av hvilken holdning vi som står på liste til dette valget har. Og for å slå det fast, så ønsker Senterpartiet å reversere denne sammenslåingen etter neste stortingsvalg.

Det jeg imidlertid ønsker å fokusere på er ordningen med fritt skolevalg, slik Finnmark praktiserer i dag.

Det nye fylkestinget må ta stilling til om denne ordningen skal gjelde i hele det nye fylket eller om vi skal benytte ordningen som Troms praktiserer, ved at eleven får plass på den skolen som ligger nærmest deres folkeregistrerte adresse. Senterpartiet mener at ordningen som er i Troms må bli det som skal gjelde i det nye fylket.

Det har sin bakgrunn i flere forhold.

Vi tror at de fleste av dagens 15-16 åringer lettere vil komme gjennom et skoleløp om de får dette så nært sin hjemmeadresse som mulig. Vi klarer ikke å ha videregående skole alle steder, men med dagens struktur er det forholdsvis kort vei for et stort flertall av elevene. Slik mener vi det og skal være i fremtiden.

Et annet argument for å beholde dagens ordning fra Troms er et ønske om at nettopp denne skolestrukturen skal kunne opprettholdes. Den er viktig i forhold til tilbudet den gir og de ringvirkningene den skaper der den ligger.

Vi unngår å få A- og B-skoler. Med fritt skolevalg vil veldig mange søke seg til Tromsø og Alta og da vil grunnlaget for de lokale skolene gradvis forsvinne. Det vil være de elevene som har høyest poengscore som kan velge fritt og konkurrere om plasser på de mest populære linjene/ skolene, mens alle andre må ta til takke med det som er igjen. Det vil være positivt for læringsmiljøet ved den enkelte skole om elever med ulik kompetanse kan få trekke veksler og utfordre hverandre.

Det vil også styrke bosettingen i vårt område om flest mulig tar utdannelsen sin her. Undersøkelser viser at eleven lettere bosetter seg der de tar sin utdannelse.

Noen fra andre deler av fylket vil kanskje søke seg til skoler som Nordreisa og Skjervøy, men jeg er ganske sikker på at regnestykket vil vise at antall elever på disse skolene vil gå mer ned enn det den normale elevtallsutviklingen tilsier.

Da er vi inne i en ny ond spiral med at linjer legges ned og skolen trues.

Ringvirkningene vil da være at offentlige kompetansearbeidsplasser forsvinner fra vårt område og grunnlaget for andre næringer blir dårligere.

Vi registrerer at noen partier mener at vi gjennom fritt skolevalg får sett hvilke skoler som er "gode" skoler og på hvilke skoler det må settes inn tiltak.

Hvilke tiltak tenker de på?

Kjenner jeg dem rett så handler tiltaket om nedleggelse.

Senterpartiet mener at dagens system for hvor eleven får skoleplass må være slik det er i Troms både for å sikre at eleven gjennomfører skoleforløpet og for å sikre tilbud nært der eleven bor.