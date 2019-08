– Mennesker uten rett til opphold i verden 

meninger

Det finnes i Norge mennesker som ikke har papirer som bekrefter hvem de er. Tallet varierer. I 2016 var det ca. 2.400. I april i år var det 206 slike registrerte på våre mottak.

Vi registrerer at mennesker uten rett til opphold skremmes ut av Norge og gjenfinnes sørover i Europa like papirløse, like rettighetsløse, like redde, enda fattigere.

Norge har sluttet seg til FN-konvensjonene om statsløse av 1954 og 1961, men har ikke prosedyrer for å avgjøre hvem som i henhold til konvensjonene skal ha status som statsløse Mennesker kan dermed ikke få legalisert sin rett til opphold på dette grunnlaget i Norge.

FNs høykommissær for flyktninger kom i 2015 med en rapport der dette ble påpekt. FN konvensjonene inneholder detaljerte forpliktelser for den nasjonale lovgivningen. Forpliktelsene skal sikre mennesker uten sikker nasjonal identitet en FN-godkjent behandling av sin sak med tanke på å få mulighet til å få rett til opphold.

Mange andre europeiske land har slik særskilt behandling for statsløse asylsøkere i henhold til FN-konvensjonene.

Vi er glad for at Norge har sluttet seg til de aktuelle FN-konvensjonene. Vi ønsker at Norge snarest også må oppfylle sine FN-forpliktelser fullt ut i henhold til disse.