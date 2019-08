– Vi vil at alle våre skoler skal bidra positivt til elevenes læring

meninger

Men det er dessverre en del kommuner og skoler i vårt land som ikke lykkes godt nok med å gi alle elevene et så godt grunnlag at de kommer seg gjennom videregående skole og derfra videre i jobb eller videre utdanning.

For Nordreisa AP er det en selvfølge at alle elever, uansett bakgrunn og forutsetninger, skal få et så godt utbytte av grunnskolen som overhodet mulig. Det skal ihvertfall ikke være skolene som legger begrensninger på hvor mye elevene får av læring.

Tvert imot! Vi vil at alle våre skoler skal bidra stort positivt til elevenes læring.

Men det er selvfølgelig ikke på kommunestyresalen at kvaliteten i skolen skapes. Den skapes til syvende og sist klasserommet, hver dag, i møtet mellom elever og lærere og spesielt kvaliteten på lærernes undervisning.

For Nordreisa AP er det viktig å være støttende, men også mer krevende, og på den måten bedre forutsetningene for å skape god kvalitet i undervisningen på alle skolene. Nærmere bestemt:

Vi vil at Nordreisa kommunestyre skal være en mye mer synlig skoleeier. Politikerne må få bedre kunnskap om skolenes aktiviteter. Hva de sliter med, og hva de er gode på. Hva de har nok av, og hva de trenger. Vi vil at medlemmer i utvalget som har ansvar for skole skal delta fast på møtene i foreldreutvalget og styringsutvalgene på skolene. Og rapportere tilbake til utvalget og kommunestyret. Vi skal også sørge for at det blir en bedre og mer omfattende styrings- og samhandlingsdialog på alle nivå i skolen. Mer og bedre samarbeid rett og slett.

Politikere trenger ikke ha detaljkunnskap om alt innenfor skole. Derfor har vi «skolesjefen» (sektorleder med stab) Men som politikere må vi ha tilstrekkelig innsikt. Hva mener staten vi som kommune skal utføre på skolesektoren? Hva vil vi selv? Vi må være engasjert og bry oss mer om skole. Kan nevnes her at Norges beste kommune 2018, Førde, kaller skolesektoren «kommunens stolthet og gull» og mener nettopp suksessen på skole er grunnen til at de er en så god kommune.

Vi må tørre ha høye ambisjoner på vegne av skolene. Hva de skal få til, og hva elevene skal få til.

Vi skal påse at de lovpålagte oppgaver innen skolesektoren blir fulgt opp. Kommunestyret er pålagt ved lov å ha et system for kvalitetssikring. Dette skal videreutvikles og styrkes.

Vi har allerede satset på å øke kapasiteten på det administrative nivået. Uten god nok kapasitet er det ikke mulig å gjennomføre de vedtak som gjøres politisk.

Og vi må satse enda mer på å bygge opp under lærernes og skolenes kompetanse og evne til å utvikle seg.

Så vanskelig og så enkelt er det å være en god skoleeier. Ihvertfall hvis en spør Kommunenes interesseorganisasjon KS, som trekker frem akkurat disse punktene i sin rapport om «hvordan lykkes som skoleeier». Den kunnskapen skal vi benytte oss av.

Nordreisa AP har ambisjoner på vegne av barna i vår kommune. Vi vil sørge for at alle får de mulighetene de faktisk fortjener! Et klart krav om bedre læringsutbytte for alle, er første steg.