Lyngen Arbeiderparti = Lyngen Tverrpolitiske liste

meninger

Ved forrige valg var Lyngens største politiske parti i opposisjon til Lyngen Tverrpolitiske liste. Nå har imidlertid AP blitt bestevenn med Lyngen tverrpolitiske; så god venn at AP har lovet å «hoppe i seng med Lynge tverrpolitisk listemåtte om de ønske det (jf. Framtid i Nord 15. mars i år).

For gamle AP-velgere må det være betenkelig at partiet ser ut for å ha kastet på båten all politisk moral. I dette tilfellet har nok de private ambisjonene til partiets ledende kandidater vært utslagsgivende. De synes kanskje at «kjøttbeinene» Tverrpolitiske vil fore dem med, er godt betalt for å opptre umoralsk med hensyn til hvem de støtter og underlegger seg.

Jeg håper AP-velgerne ikke lar seg lure av lettvinte forklaringer på hvorfor deres toppkandidater er blitt så kåt på Lyngen tverrpolitiske at de har solgt seg allerede før valget.

Godt valg ønskes Lyngens befolkning!