Lokalpolitikk og valgkamp!

meninger

Da er tiden kommet at dere innbyggerne i kommunene skal bruke stemmeretten, og peke ut den retninga som Kåfjordsamfunnet skal gå. Det viktigste er at du bruker stemmeretten din den 9. september.

I en liten kommune er det mange ganger en utfordring, og kanskje også en lang vei å gå før en velger å engasjere seg politisk. Vi er et lite samfunn, «alle kjenner alle», og har en tatt valget om politisk engasjement får en både ris og ros av velgere. Det å stille til valg kan derfor være svært utfordrende. Imidlertid er jeg helt sikker på at alle som stiller til valg, og dere som bruker stemmeretten, ønsker det beste for lokalsamfunnet. Vi kjemper for de sakene som man har gått til valg på og det man tror på.

Jeg vil rette en stor takk til dere alle som har sagt ja til stå på listene til kommune- og fylkestingsvalget, for det er slik demokratiet får leve videre, både de som er helt nye og de som har vært med lenge.

Vi lever i en verden der sosiale medier har fått regjere i debatten, og mange av oss får kjenne på det trykket. Noen blir idiot-forklart og noen blir heiet på, og noen har en formening at det er det samme hva man stemmer. Det er viktig å huske på at også lokalpolitikere er levende individer, og ja vi skal alle tåle å høre dersom man har gjort noe dumt, men samtidig så burde man også fått høre når man har gjort noe bra.

Det å bygge lokalsamfunn er ikke gjort over natta, og som oftest tar dette lang tid. Samfunnet er hele tiden i endring, og som lokalpolitiker i en kommune må også forholde seg til enhver styrende regjering som kommer med nye føringer, lovverk og omstrukturering.

Så kjære stemmeberettigede, hei og løft fram de nye fremadstormende lokalpolitikerne, slik at vi får en god rekruttering, og de unge får lyst til å engasjere seg, fordi det er de unge som er fremtiden.

Bli med på å utvikle vårt lokalsamfunn! Bruk stemmeretten!

Godt valg!