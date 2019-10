Norge må verne mer hav

meninger

For å snu denne trenden må verden verne mer hav, og Norge må gå foran. Vi mennesker er nemlig avhengige av et sunt hav. Mesteparten av oksygenet vi puster inn blir produsert i havet. Over tre milliarder mennesker har havet som viktigste kilde til protein. Mesteparten av CO2en vi mennesker har sluppet ut har blitt tatt opp i havet, uten denne hjelpen fra havet ville verden vært mange grader varmere. Men nå er havets tålegrense nådd.

Tidligere i år kom FNs naturpanel med en skrekkrapport som slo fast at en million plante- og dyrearter er i ferd med å dø ut. I havet er hvert tredje pattedyr i havet utrydningstruet. Forskerne sier at minst en tredjedel av havet innen 2030 bør vernes for å ta vare på livet i havet. Nå følger klimapanelet opp og advarer mot klimaendringenes dramatiske konsekvenser for havet. I tillegg til å kutte i klimagassutslipp er vitenskapen klar - mer hav må vernes. Ved å verne havet får sårbare arter være i fred fra menneskelig påvirkning, noe som gjør at de vil stå sterkere i møte med klimaendringer, overfiske og plastforurensning. Forskning viser også at vern kan være gunstig for fiskerinæringa, gjennom at fangstene utenfor verneområder øker.

Som en viktig havnasjon, må Norge bidra til mer vern av havet. Senere denne høsten er Norge vertskap for Our Ocean, en viktig, internasjonal havkonferanse. Det har etterhvert blitt en tradisjon at vertskapet for denne konferansen kommer med nye forpliktelser for å ta vare på havet. Her må Erna Solberg videreføre denne tradisjonen, og den viktigste forpliktelsen hun kan komme med er å si at Norge støtter målet med å verne 30 prosent av havet. Og skal vi greie det, må Norge også kjempe for en sterk hav-avtale som det nå forhandles om i FN.