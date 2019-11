«Vi skal ikke trenge å kjempe for alt, men vi gjør det»

meninger

I distriktene må man kjempe for det meste, og Nord-Troms er ikke noe unntak. Man kan mene hva man vil om akkurat det, men slik er realiteten. En realitet de aller fleste nordtromsinger er innforstått med. Kanskje er det også grunnen til at engasjementet og mobiliseringskraften i regionen er så stor. For når et tilbud er truet, kan du banne på at det ikke tar lang tid før hjulene spinner og bergingsarbeidet er i gang.

Vi har kjempet for sykestuesenger, fødetilbud og et bredt spekter og antall av linjer på videregående. Vi har kjempet for buss, båt og fly. Vi har kjempet for alle fordeler vi har ved å bo her. Eksemplene er mange, og kunne vært listet i det uendelige. Fellesnevneren for disse? Det er tilbud vi fortsatt har. Det er ingen som så langt har klart å ta det fra oss.

Det skal ikke være lett å sitte som stortings- eller fylkespolitiker og vedta kutt i Nord-Troms. Her skal man møte motstand, uansett hvilket tilbud man foreslår å ta bort. Det nevnte engasjementet og mobiliseringskraften er grunnen til at vi lykkes med nettopp dette.

Det seneste beviset er Nord-Troms studiesenter. I 13 år har fagfolk, politikere, studenter og seks kommuner sammen kjempet for å få på plass en statlig finansiering som sikrer videre drift. Politikere har lagt partinavn og forskjeller til side, og kjempet sammen for å opprettholde det viktige distriktstilbudet. Det tok lang tid, men denne uka kom beviset på at det nytter. Vi skal aldri slippe taket, gi opp, eller innfinne oss med et dårligere tilbud til befolkningen. Studiesenteret er endelig inne på statsbudsjettet, og absolutt alle som har hatt en finger med i spillet kan klappe seg selv - og hverandre - på skuldra og være stolt av innsatsen.

Trafikkstasjonen på Storslett er et annet godt eksempel. Da vegvesenet i mai foreslo nedleggelse, tok det ikke lang tid før ballen begynte å rulle. Seks måneder senere ser ting langt lysere ut, og med forbehold om at forslaget fortsatt skal behandles politisk, ser det ut til at vi beholder flesteparten av dagens tjenester. Allerede har våre lokale politikere vært ute med lovnader om at de ikke slipper saken, og at de ikke gir seg før vedtaket kommer. Da forhåpentligvis uten noen reduksjon i tilbudet.

Som lokalavis i en relativt liten region, er vi i Framtid i Nord for alt som skaper bolyst. Vi er derfor med på laget når regionen igjen og igjen går ut i kamp for å skape og opprettholde tilbud. Tilbud som sørger for at Nord-Troms er et attraktivt sted å bo - både for de som er født og oppvokst her - og for de som kommer til.

Vi skal vi ikke trenge å kjempe for alt, men vi gjør det. Og vi er forbanna god på det.