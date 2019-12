«Jeg heter Bård, er seks år og har et alkoholproblem»

meninger

Bård sitter i en sliten gymsal. I hånda har han et gavebånd. Han skulle ikke vært her – han skulle vært hjemme, sammen med familien sin og sett på Julemorgen. Pakket inn julegaver til mamma, pappa og bestemor. Rundt han i ringen sitter andre barn. Bård reiser seg, og sier ordene han aldri har sagt før:

«Jeg heter Bård og har et alkoholproblem.»

Scenen er kjent, den er skildret i en rekke filmer. AA-møtet der mennesker med alkoholproblemer gir hverandre styrke til å stå imot drikkingen. Men det er ikke Bård som drikker. Det er mamma.

Hvert år har Bård en ekstra klump i magen i adventstida. Mammaen drikker ofte for mye. Anledningene er mange. Julaften er verst.

Historien til Bård er sann, men samtidig ikke sann. For Bårds historie finnes – og det finnes alt for mange av den. 90.000 barn vokser opp i et hjem hvor mamma eller pappa drikker for mye alkohol. Det tilsvarer nesten 1 av 10 barn i Norge.

Samtidig er historien usann. For dessverre finnes det ikke et eget AA-møte for Bård, hvor han kan hente styrke fra andre barn ved å snakke om problemene han møter hjemme. For mange barn som Bård, handler hverdagen mest om å skjule at mamma drikker. Å sørge for at ingen skal oppdage det vonde og vanskelige som skjer hjemme hos dem.

Når voksne drikker for mye alkohol, går det utover barna. De blir utrygge og lei seg, og ender ofte opp med å ta et ansvar på hjemmebane som små barn ikke skal måtte ta. De holder fortet hjemme til foreldrene er edru igjen, og de holder fasaden utad slik at ingen skal oppdage hva som skjer. Og det koster dem dyrt. Disse barna kommer til å bruke mye krefter på å bearbeide vonde opplevelser fra barndommen. Mange av dem kommer til å oppleve gode voksenliv, men noen av barna kommer til å få et liv preget av psykiske problemer, og har økt risiko for selv å utvikle alkoholproblemer i voksen alder.

Vi kan ikke forvente at Bård skal reise seg opp å si «jeg har et alkoholproblem». Til det er han for lojal. Men vi kan forvente at vi rundt gjør alt vi kan for han og for andre barn. Barn som får tidlig hjelp, har større sannsynlighet for å unngå problemer senere i livet. Det betyr at vi som er voksne må tenke oss godt om når vi drikker alkohol. Og det betyr at vi må gjøre noe dersom vi er bekymret for et barn i nabolaget, i skoleklassen til sønnen vår eller i storfamilien.

Nå som julehøytiden står for døren, er barn som Bård ekstra utsatt. Desember er den måneden vi kjøper aller mest alkohol her til lands. Og mens helsesøster har ferie, står mamma i kø på polet.