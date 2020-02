Dagen som tidligere var en dag for få, har bredt om seg

Yrke: Festivalsjef for Riddu Riđđu

meninger

En del personer insisterer riktignok fortsatt på at det ikke kan hete nasjonaldag, men til og med de begynner å bli i mindretall.

Der synliggjøring av samisk nasjonaldag tidligere har vært en kamp, der institusjoner nærmest har gjort det av veldedighet, ser det nå ut som noe har endret seg. På fjesboka så jeg to reklamesnutter med samisk innhold som var laget for å selge et norsk regnskapsprogram.

Samisk kultur - god reklame?

Tidene har virkelig forandret seg når det er god reklame å trykke det samiske til seg. Vi skal ikke lenger tilbake enn til 2011 da Telenor trakk seg som hovedsponsor for Riddu Riđđu, fordi de var redde for dårlig omdømme som følge av å være tilknyttet en samisk festival. Og dette attpåtil på grunn av en valgkampsak i Tromsø, som festivalen ikke en gang var involvert i.

I dag er samisk kultur veldig synlig når det inviteres gjester til landet, eller når Norge skal presenteres internasjonalt. Men hvor dypt stikker dette engasjementet? Som festivalsjef har jeg fått flere forespørsler om samarbeid der samer gjerne får joike og underholde, men helst holde kritikken for seg selv og i hvert fall ikke ha et ord med i laget sammen med de høye herrer.

Det gir en ekkel smak i munnen når institusjoner som ikke bryr seg om samiske forhold 364 dager i året bruker et samisk flagg i februar og kaller det solidaritet. Det er mulig, og høyst nødvendig, å fremme samiske saker ellers i året også! For meg tyder denne typen markedsføring på en større aksept og samisk synlighet, men samtidig lurer jeg på hvor aksepten slutter.

En dag verdt å feire

Det er gledelig å se at samisk nasjonaldag feires og markeres så mange steder i Sápmi. Særlig gledelig er det å lese om alle markeringene langs kysten vår, områder som har vært hardt preget av fornorskningspolitikken og hvor frontene til tider har vært steile. At flere ordførere stiller opp i gákti, at dagen er en offisiell markering.

Da jeg åpnet facebook og instagram 6. februar var feeden full av gáktikledde feirende. Jeg tror sosiale medier har en positiv virkning. Er man alene om å ha på gákti der man bor, er man likevel en del av et samisk fellesskap på nett. Jeg tror det gjør terskelen lavere for å ta på gákti på steder med få samer og ingen samiske møteplasser. Det fineste med dagen er likevel å se alle barna i gákti - rakryggede og stolte.