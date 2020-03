Har du fått beskjed om å bli hjemme? Bli der

meninger

Arrangementer rundt omkring i Nord-Troms, Norge og verden forøvrig avlyses og utsettes over en lav sko. Det finnes nok knapt et hjem eller en arbeidsplass der det nye koronaviruset ikke er del av den daglige samtalen.

Man kan godt rope «hysteri» og si at media fyrer opp under - men faktum er at viruset har vist seg å være alvorlig for sårbare grupper. Det må resten av oss ta konsekvensene av.

Når ellers friske folk kommer hjem fra reise i risikoområder, og nekter å bli hjemme i to uker, er det ikke dem det går ut over. Det er samfunnet forøvrig, og menneskene rundt. Vi har siden viruset kom til Norge hørt flere historier om de som av ulike grunner nekter å overholde karantenetiden. Om de som går både på butikken og på treningsstudio - og benytter seg av offentlig transport.

«Ikke så farlig», tenker nok noen. Nei, ikke for deg, men for den gamle bestemoren din eller den syke onkelen din, så kan det være nettopp det.

Oslo har satt i gang tiltak ved å gjøre det straffbart å bryte hjemmekarantenen i kommunen - og flere bør følge etter. Egoistisk tankegang er det rett og slett ikke plass til når WHO nå har erklært pandemi.

Vi skal ikke krisemaksimere - men smitteantallet øker raskt. De aller fleste er smittet i utlandet, eller har vært i nærkontakt med bekreftet tilfelle, men i et økende antall av tilfellene klarer ikke myndighetene å spore smitteveien.

«Vi er i en ny fase av epidemien nå», sier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI. Situasjonen blir stadig mer uoversiktelig, og det advares om at smitten fremover vil være vanskelig å følge.

Det betyr at du ikke nødvendigvis trenger å ha feriert i Nord-Italia for å være en eventuell smittebærer.

Om du derimot har gjort det, kan du i alle fall gjøre alle rundt deg en tjeneste ved å bli hjemme til du har fått svaret fra legen.