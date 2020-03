Hvor er Ordfører i Kvænangen?

meninger

Om få måneder skjer det store ting i vårt nærområde, store ting som næringslivet i Kvænangen ønsker å bli en del av. Ny trasé og tunnel bygging på Kvænangsfjellet, der næringslivet ønsker å vise frem hva som kan tilbys og hvilke tjenester vi har.

Går du inn på Kvænangen kommune sine hjemmesider finner du lite eller ingen informasjon, jeg har snakket med flere aktører og ingen har fått noe opplysninger hverken muntlig eller på e-post.

Jeg har personlig vært i kontakt med Nye Veier for å få informasjon og tilbakemeldinger, de ønsker veldig gjerne å komme til Kvænangen for å ha møte med næringslivet. Etter å ha vært i kontakt med Ordfører Mevik og kommunen og aktivt etterspurt informasjon er det kommet litt opplysninger, det kan virke som all informasjon vedrørende dette prosjektet er hemmelig eller kun tilgjengelig for noen få. Ser man over kommunegrensen til Nordreisa, så er det en helt annen holdning og informasjonen er lett tilgjengelig. Ordfører i Nordreisa er flink å oppdatere og være åpen om hvor hun nesten til enhver tid er, enten det er på møte eller for å treffe lokalbefolkning og bedrifter. I Kvænangen er Ordfører Mevik sin side kun oppdatert 1 gang i året, når han ønsker Godt Nytt År.

Nå når hele Norge er i en krisesituasjon og mange bedrifter sliter og må permittere, er det enda viktigere at kommunehuset jobber for å få oppdrag til bedrifter i Kvænangen, hvis entreprenører ikke engang vet hvilke bedrifter som befinner seg i kommunen blir dette vanskelig.

Vi kan ikke sitte stille å se på at oppdrag forsvinner til andre kommuner.

Nå er det på høy tid at Ordfører Mevik jobber for næringslivet og ikke mot, jeg har hørt at enkelte mener Ordføreren er fremoverlent. Vel jeg håper han ikke er så fremoverlent at han går med hodet i bakken, vi trenger noen med blikket rettet fremover ikke nedover.

Leder Kvænangen Høyre

Geir-Morten Olsen