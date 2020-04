Slik gjennomføres russetiden i Nordreisa

meninger

Vi i russestyret i Reisarussen vil gjerne komme med en offentlig oppklaring til hvilke tiltak vi har gjort i forhold til russetiden som egentlig skulle bli avholdt nå i Mai. Dette for å unngå rykter og hets mot russen.

Dessverre er det jo sånn at russetiden vi har sett fram til i flere år, ikke blir som planlagt. Alle russetreff har blitt avlyst og det blir ingen store fester, der vi kan samles og feire sammen. Vi er mildt sagt skuffet over situasjonen vi har havnet i. Men vi vil likevel prøve å gjøre det beste vi kan ut av feiringen av 12-13 års skolegang. Vi har dermed kommet fram til at selve russefeiringen ikke vil starte før i juni og vi satser på at situasjonen har forbedret seg litt da. Det blir likevel mange av russen som går med russedressen/russebuksa nå i mai også, siden mange ikke har mulighet til det i juni. Det å gå med russeklærne er en stor del av russetiden for mange av oss og russeklær er ikke noe mer smittsomt enn andre klær. Vi vil dessverre ikke kunne dele ut noen russekort til barn i år grunnet smittefare, noe vi synes er veldig synd.

Vi har og kommer til å ha et tett samarbeid med både kommuneoverlegen og politiet gjennom hele mai og juni. Vi har også i samarbeid med dem, kommen fram til en annerledes gjennomføring av russedåpen torsdag 30. april. Det vil bli gjennomført en «Drive-in» russedåp, der alle russ sitter fordelt i biler gjennom hele dåpen. Dette med tett oppsyn fra politiet, som også blir et helt rusfritt arrangement.

Vi har også regulert årets russeknuter, slik at de er «smittevennlige» og kan bli tatt til tross for de nasjonale smitteverntiltakene.

Vi tar smitterverntiltakene på alvor og oppfordrer ingen til å samles mer enn 5 & 5 sammen og med 2 meters avstand. Vi vil også poengtere om at hvis det er noen som helst av russen som velger å bryte smitteverntiltakene, så bryter de også med Norges lover og resten av russen tar helt avstand for hva enkeltindivider velger å gjøre.

Til slutt vil vi ønske all russ en god og trygg russetid og vi håper at alle andre respekterer russen.