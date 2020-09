En helsetjeneste bygget på samarbeid

meninger

For meg og oss i Høyre er det en selvfølge at vi fører en helsepolitikk hvor vi som brukere og pasienter skal få rask og god behandling der man selv ønsker det – uavhengig av lommebok og hvem som driver tjenesten. Vi har en god offentlig helsetjeneste i Norge. Det er kjernen i vårt helsesystem. Men helse-Norge har også mange ildsjeler og dyktige fagpersoner som driver private smerteklinikker, rusomsorg eller rehabilitering. Det er ikke flust av dem, men de har like varme hender som ellers i helsetjenestene, selv om Arbeiderpartiet og venstresiden vil få deg til å tro noe annet. Høyre lover deg som velger og som pasient at fritt behandlingsvalg består dersom vi vinner valget neste år.