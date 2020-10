Koronaberedskapen bør bli permanent

meninger

Hver eneste søndag retter TV-seere over hele Norge blikket mot nord. Da sitter vi klar for en ny episode med hverdagshelter og storslåtte bilder fra Troms og Finnmark fylke. I 113-serien får vi møte noen av de største heltene blant oss – ambulansearbeiderne som bruker både humor, nordnorsk ærlighet og ikke minst faglig dyktighet hver eneste dag. Det er en fantastisk, prisvinnende serie som Norge med god grunn er blitt veldig glad i.

Likevel er det noen historier som ikke blir vist. Vi får ikke se når ambulansen kommer frem for sent, eller når ambulansen ikke kommer frem i det hele tatt. Det skjer, dessverre. Troms og Finnmark fylke er sannsynligvis det i landet der avstanden til sykehuset blir lengst. I mange kommuner i fylket vårt er realitetene at ambulansen ikke kan være i beredskap over alt. Det er sånn det er. Men det er ikke sånn det burde være.

Under korona har det blitt satt inn ekstra ambulanser som del av akuttberedskapen. Det skaper en ekstra trygghet i at ambulansen faktisk kan komme dit det trengs, når det trengs. Vi mener dette er en trygghet som innbyggerne i Troms og Finnmark bør ha hele tida, ikke kun under korona.

I den politiske debatten om akuttberedskap er ofte fokuset på flyvende beredskap og helikopter. Det er selvsagt viktig å ivareta. Vi mener likevel at ambulanseberedskapen på bakken er vel så viktig i å sikre trygghet for våre innbyggere.

Under møtet i komitéen for kultur, helse og internasjonalt i Troms og Finnmark fylke i oktober fikk vi blant annet innspill fra kommunelegen i Kvænangen, Kenneth Johansen. Han forteller at beredskapsavbrudd er en underkommunisert risiko. Normalsituasjonen i Kvænangen er at man er uten ambulanse i opptil 13 timer når en pasient kjøres til sykehuset i Tromsø. Hvis Kvænangsfjellet er stengt – som for øvrig skjedde 80 ganger i fjor vinter – er det heller ikke mulig for ambulansebiler i nabokommunen å hjelpe til. Beredskapsavbrudd og samtidighetskonflikter er dessverre veldig vanlig.

Poenget for oss i Arbeiderpartiet er at uansett om man bor i Kirkenes eller Kvænangen, Tromsø eller Tana, Harstad eller Hammerfest skal alle innbyggere i Troms og Finnmark skal være trygg på at man får den hjelpa man trenger når man trenger den. For å sikre at hverdagsheltene i ambulansetjenesten kan trygge enda flere bør koronaberedskapen bli permanent. Det vil vi i Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark jobbe for.