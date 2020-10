Der kontraster former folk – skal vi også fremover!

meninger

Åpent svar til Olaug Bergset, Nordreisa SP, fra ordfører Hilde Nyvoll, Nordreisa kommune.

Hvor har du tenkt vi skal hen? Åpent brev til ordfører Hilde Nyvoll fra Olaug Bergst i Nordreisa Sp.

Nettopp, Olaug Bergset, det er mange ubesvarte spørsmål som vi trenger svar på før vi kan avgjøre om vi skal si ja eller nei til en sammenslåing av Nord-Troms regionråd og Tromsø-områdets regionråd.

Vi er helt i starten av en prosess som Nord-Troms regionråd fikk en henvendelse på allerede forrige periode. Kautokeino kommune har også søkt om å få være i Nord-Troms Regionråd. Representantskapet i Nord-Troms regionråd ga i 2018 tilbakemelding om at det var ønskelig å utrede samarbeid mot Tromsø-området og Vest-Finnmark med mål å finne den beste løsningen for samfunnsutviklingen i Nord-Troms. Det er en omfattende prosess. Involvering og forankring av slike prosesser er helt avgjørende for å lykkes. Derfor inviteres kommunestyrene til å vedta en intensjonsavtale.

Nord-Troms Regionråd er i dag organisert etter §27 i Kommuneloven som eget rettsobjekt. I ny kommunelov, som ble vedtatt 22. juni 2018, er det besluttet at samarbeid organisert etter kml. § 27 må endre sin organisasjonsform. Det er gitt en frist på 4 år fra lovens ikrafttredelse på å omdanne dagens § 27-samarbeid til enten kommunalt oppgavefelleskap eller interkommunalt politisk råd. Interkommunale politiske råd er ment å omfavne dagens regionråd som politiske samarbeidsorgan som behandler generelle samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet representerer. Interkommunale politiske råd kan være rene samarbeid eller selvstendige rettsobjekt. Samarbeid om tjenesteproduksjon er noe annet. Nord-Troms Regionråd har mottatt pålegg fra Brønnøysundregistrene om å endre organisasjonsform innen årsskiftet 2020/2021ihht ny Kommunelov.

Formelle forhold som må avklares ved ny organisering, uavhengig av sammenslåing eller ikke, er Nord-Troms Studiesenter, Ungdomssatsingen RUST og arbeidsgiveransvaret. Organiseringen med underavdelinger av regionrådet er ikke lenger mulig ihht ny Kommunelov.

Verden rundt oss forandrer seg og det påvirker oss enten vi vil eller ikke. I denne saken finnes opptil flere alternative utfall. Kommunestyrene i Storfjord og Skjervøy har vedtatt intensjonsavtalen med mål om avklaring av deltakelse i et felles interkommunalt råd med Tromsø-området regionråd. Kvænangen kommunestyre har gitt fullmakt til formannskapet deres å avgjøre saken.

Ingen kan ta ifra oss vår historie og egenart. Hva vi vil dyrke fremover er opp til oss. Nå er det er nødvendig å få fakta på bordet før vi tar en endelig beslutning om sammenslåing eller ikke, og hva som faktisk er den beste løsningen for samfunnsutviklingen i Nord-Troms. Det er vel ikke så lurt å svare ja eller nei før man vet hva man svarer på?