Vi heier på Arctic Pride og mangfoldet vårt

meninger

Denne uken skulle vi ha feiret Arctic Pride i Tromsø. Vi skulle gått i årets varmeste tog og ropt «happy pride» med full hals og stolthet. Vi skulle feiret mangfoldet vårt, stått opp for friheten vår og vist respekt for enkeltmenneskets valg om å leve livet sitt slik en selv ønsker. Men på grunn av smittesituasjonen er årets markering avlyst. Det har nok vært en tung avgjørelse å ta for de som i det lengste hadde håpet å få arrangere det. Ikke bare på grunn av festen Arctic Pride er, men fordi det er den viktigste markeringen i året for mange skeive i nord. Arctic Pride er med på å ta et skritt nærmere et fullstendig fordomsfritt samfunn, der alle skal få være seg selv 100 prosent.



Vi har alle vokst opp med Kardemommeloven. Den sier at «man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil». Det er en fornuftig læresetning alle burde kunne leve etter. Dessverre er det alt for mange som ikke lever etter Kardemommeloven. Det er fremdeles mennesker som blir diskriminert for hvem de elsker, og slik skal vi ikke ha det i Norge eller i Nord-Norge. Helt til den dagen alle får lov til å elske den de vil, så vil Arctic Pride være viktig.



LHBTpluss-personer er statistisk sett mer utsatt for både psykisk uhelse og hatkriminalitet. Dette er ofte de sidene som ikke synes så godt i samfunnet, men det å feire mangfoldet hjelper flere til å stå frem med sin legning uansett om det er homo, bifil, trans elle noe annet.



For noen år siden vedtok kommunestyret i Tromsø en Kjønns- og seksualitetsmangfoldsplan og forrige uke gjorde kommunestyret i Harstad det samme. Det er en god plan som skal være et verktøy for alle som jobber i kommunen og med innbyggere. Enten det er barnehage, skole, sykehjem eller andre kommunale enheter. Alle kommuner bør ha en slik plan. Det vil være med på å bygge ned fordommer i samfunnet vårt og bedre ivareta verdier som mangfold, frihet og toleranse.



Arctic Pride er ikke bare en fest, det er en alvorlig fest, for å elske er en menneskerett. Vi ser frem mot bedre tider, der vi igjen kan samles og feire mangfoldet i fellesskap og med hverandre. Gratulerer så mye med Arctic Pride, uansett hvem du er og hvor du er. Høyre heier på mer mangfold.