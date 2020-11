Hva pokker skal vi leve av?

meninger

De siste ukene har stortingspartiene presentert utkast til nye partiprogram. En gjennomgang av programutkastene for venstresiden viser lite næringsvennlig politikk. Opposisjonen har glemt at vår felles velferd finansieres av bedrifter som går med overskudd og folk som går på jobb.

Venstresiden er mer opptatt av hva vi ikke skal leve av, enn hvordan vi kan skape flere jobber. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne, Senterpartiet og Rødt vil hver for seg eller sammen legge ned eller sterkt begrense store deler norsk næringsliv.

Oljenæringen forurenser, den skal ha en sluttdato. Oppdrettsnæringen har problemer med lus og avfall, den skal strupes med økte avgifter flere reguleringer. Norskproduserte våpen er uetisk, det må vi slutte med. Mineralnæringen har for store naturinngrep, det vil vi ikke ha. Listen kunne fortsatt.

På toppen av reguleringer og innstramminger vil venstresiden sende en økt skatteregning til bedriftene. De krangler om hvilket skattenivå som er riktig, men at skattene skal opp er det ingen tvil om. Landets bedrifter opplever en svært vanskelig situasjon. Ordrene faller og ansatte permitteres. Inntektene forsvinner. Flere frykter for konkurs. I en situasjon hvor pandemien er i ferd med å kvele norsk næringsliv, er ikke en ekstra skatteregning det som trengs for å holde liv i landets bedrifter. Det er lett å slå ring om vår store og rause velferdsstat, men den betaler seg ikke selv. Summen av venstresidens nærings- og industripolitikk tvinger frem spørsmålet om hva vi skal leve av?

I årene som kommer vil det bli dobbelt så mange eldre per yrkesaktiv som i dag. Kostnadene til eldreomsorg og pensjon vil øke. Samtidig forventes det at inntekter fra olje- og gass vil falle. Det blir ikke lett å få regnestykket til å gå opp, men regningen kommer. For å finansiere morgendagens velferd må vi skape mer og inkludere flere. Vi trenger flere lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor. Venstresidens programforslag mislykkes i å adressere denne utfordringen – de er mer opptatt av pisk enn gulrot.

Høyres løsning er at politikken skal være på lag med alle som vil skape jobber. Vi skal stå opp for EØS-avtalen som gjør at norske bedrifter har noen å selge varene sine til. Vi skal fortsette å redusere skatter og avgifter for å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig. Vi skal fortsette å bygge ut infrastruktur som knytter by og land sammen. Vi må skape mer, ikke skatte mer.