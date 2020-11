Lenge leve homo-reinen til Tromsø kommune

meninger

Denne uken gikk Fremskrittspartiet i Tromsø sterkt ut mot at Tromsø kommune har lagt til regnbuefargene i kommunevåpenet for å markere at Arctic Pride skulle blitt arrangert denne uken, men som ble avlyst på grunn av smittesituasjonen. Fremskrittspartiet mener det er herping og misbruk av kommunevåpenet. Vi mener det er å hedre Arctic Pride og markere at vi bor og lever i et samfunn med mangfold, frihet og toleranse.



For mange er Arctic Pride en av de viktigste markeringene i året, fordi det fortsatt er mange som opplever stigmatisering og diskriminering rundt sin legning, og at det er vanskelig å være seg selv hundre prosent. Arctic Pride er med på å bygge ned fordommer i samfunnet vårt. Derfor er ikke bare Arctic Pride fest og moro. Det er også en alvorlig fest, for å vise at det å elske hvem du vil er en menneskerett.



Det er prisverdig at det Fremskrittspartiet klarer å henge seg mest opp i når det er Arctic Pride, er at kommunevåpenet har fått noen regnbuefarger på seg. Kan vi ikke heller snakke om de reelle samfunnsproblemene når vi først skal markere Arctic Pride? Som at LHBTpluss-personer er mer utsatt enn andre for psykisk uhelse og at vi ser en økning i hatkriminalitet. At vi ser verdier som mangfold, frihet og toleranse komme under enda sterkere press i verden og i Europa. At vi fortsatt har en vei å gå for å skape et mer fordomsfritt samfunn der mennesker ikke føler skam for å elske den de vil.



I år får vi ikke feiret Arctic Pride i fellesskap. Vi får ikke gått i årets varmeste tog for å rope «happy pride» med stolthet. Vi kan ikke treffes for å lære mer om LHBT-utfordringer i samfunnet vårt. Men vi kan markere det med å vise støtte gjennom sosiale medier, som vi har gjort i forbindelse med så mange andre markeringer i annerledes-året 2020. Det var det Tromsø kommune ville være med på når de oppdaterte kommunevåpenet sitt med regnbuefargene. Vise at vi bor i en kommune med mangfold, frihet og toleranse. At Fremskrittspartiet har blitt regelrytter og skal stoppe en digital markering fra Tromsø kommunens side på grunn av noen begrensninger i bruken av kommunevåpenet, er det ikke mye raushet og forståelse i.



Vi håper flere kommuner, organisasjoner og bedrifter i nord gjør som Tromsø kommune. Markere Arctic Pride med regnbuefargene og feirer de verdiene vi skulle ha feiret denne uken. Mangfoldet vårt, friheten vår og respekten for enkeltmenneskets valg. Lenge leve homo-reinen til Tromsø kommune!