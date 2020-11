Nord-Troms region - fritt fram for Tromsø?

meninger

I 1970—80 årene var jeg i 12 år i styret i Nord — Troms kraftlag (heretter kalt Ymber). Jeg var bosatt i Målselv, men ble valgt som fylkets representant i styret.

Fylket og kommunene i Nord — Troms og Kautokeino i Finnmark hadde hver sin representant i styret. Vervet var greit nok og jeg skjønte fort at det lå mye utfordringer i å skaffe stabil strømforsyning til en meget spredt bosetning, men det manglet ikke på innsatsvilje hos de ansatte, heller ikke når det gjaldt å bygge linjer i vanskelig terreng.

Etter hvert dukket det opp et problem, som vii styret gjerne skulle vært foruten. Det var at Troms kraftforsyning (heretter kalt Troms Kraft) i Tromsø ville ha sammenslåing med Ymber. Presset pågikk lenge og frustrasjonen var stor hos befolkningen i Nord —Troms.

Styret og Generalforsamlingen i Ymber avviste å la seg sammenslå. Saken ble også behandlet i Fylkestinget, fordi fylket som nevnt ovenfor, hadde aksjer i Ymber. Fra Fylkestingets talerstol presterte en av representantene (tromsøværing) å hevde at Troms kraft måtte forbarme seg over Ymber, angivelig fordi vi hadde så dårlig økonomi.

Faktum var at på den tiden hadde Ymber 60 - seksti - millioner kroner på bok og i aviser kunne man lese at kraftlaget var den bedriften i Norge som hadde størst egenkapital i forhold til omsetning, I kampens hete valgte styret en komite med formål å forhindre sammenslåing av kraftlagene.

Jeg var med i denne komiteen og i fortvilelsen over kraftlagets uvisse skjebne, engasjertevi advokathjelp. I dag er jeg ikke i stand til å huske detaljene i komiteens virksomhet, men det ble i alle fall ingen sammenslåing av kraftlagene. Senere engasjerte Troms Kraft seg i Sverige. Svenskesatsingen endte, som vi vet, med total fiasko.

Troms Kraft her kommet til hektene igjen og nå er det bIant annet Ymber som skal være med å kurere tromsøværingens «elefantsyke». Økonomiske godbiter fra Troms kraft som lokkemat har ingen garanti for varighet.

Så til en annen sak. Nord-Troms er så visst ikke noe enkelt distrikt å utvikle, men når Ordføreren i Tromsø går inn for å underlegge seg Nord- Troms region, vil jo Nord-Troms bli utkant til dagens utkanter i Tromsø. Det kan de vel ikke være for mye forlangt at Nord-Troms forblir en egen selvstendig region. Jeg håper kommunepolitikerne i Nord-Troms, verken når det gjelder kraftforsyning eller regionstatus, ikke lar seg rive med av tvilsomme frierier fra Tromsø.