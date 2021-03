Hva er et samvirke sett i et Nord-Norsk jordbruksperspektiv?

meninger

Samvirket ble etablert i en tid der det var problemer å få levert slakt eller livdyr til slakting, ofte måtte småbrukeren returnere med sitt dyr selv om slakteren ikke ønsket å kjøpe dyret, mulig var årsaken en bevist handling for å presse prisen ned.

Bøndene fikk nok og samlet seg og etablerte kjøtt samvirker rundt om i landet for å være sikker på at man fikk levere slaktedyr til en best mulig pris der bøndene selv satt i ledelsen. Dette utviklet seg og det ble etablert gode mottaksstasjoner som både slaktet og foredlet varene i sine regioner eller distrikt.

Samvirkeprinsippet var drivkrafta, der alle skulle behandles likt og bære kostnadene eneste kriterier var medlemskap. Dette har utviklet seg gjennom mange 10-år med gode resultat sett i samvirkets lys. Da blårussen gjorde sitt inntog også i samvirket ble det ikke nok å tjene litt, nei da skulle det være vekst hver år. Det ble analysert opp og ned uten å ta hensyn til vårt landstrakte land og natur.

Sammenslåing ble gjennomført og vår landsdels Nord Norges salgslag var borte og storkonsernet Nortura etablert. Hvem så bakdelen av dette, muligens et fåtall. I dag ser vi virkningen i full blomst der lokalt eierskap og innflytelse er torpedert til fordel for storkonsern og toppledelse som styres fra sør. Slik opplever også fiskerinæringa så vi er ikke aleine.

Så til kjerna i mitt innlegg hva er samvirket i et Nord -Norsk perspektiv? Mitt syn er at samvirket er den eneste aktøren som har mulighet og også plikt til å være motoren i Nord Norsk matproduksjon, ja eg mener plikt forde vi fusjonerte landsdelens motor inn i Nortura og det bør forplikte.

Et Kjøttsamvirke er mye mer en kun å tilby slakting for sine eiere, samvirket er også en markedsregulator som har påtatt seg ansvaret med å forsyne landsdelen med råvarer og foredla vare i verdens klasse. Hva skjer i samvirket i dag sett opp mot deres ansvar, mer og mer blir sentralisert og vår landsdel er taperen ikke bare på råvarer men også sårt trengte arbeidsplasser for å kunne opprettholde den nordnorske bosetningen. Hva skal vi kreve av samvirket? Kravet må være å fortsatt være en garantist for at det skal være mulig å drive distriktslandbruk og at Nord-Norske råvarer blir bearbeidet i landsdelen.

Videre må de også være en garantist for matberedskapen med tilstrekkelige buffer lager av råvarer der dyrene blir slaktet og skjært/foredlet. Argumentasjonen for at det må være slik er miljøhensyn med mindre transport, øke status for arktisk landbruk og ikke minst være garantist for at vårt totalforsvar har tilgang på mat i en krisesituasjon.

For å få dette til kan man ikke ensidig se økonomisk vekst og stadig forbedring av bunnlinja, slik var det ikke tenkt da samvirket ble etablert og slik er heller ikke grunnpilaren i samvirketanken. For å fortsatt ha et trygt samfunn å leve i her nord, så må også regjeringa synliggjøre dette med virkemidler og kanaliseringspolitikk som gjør det mulig også i fortsettelsen å ha ei bærekraftig primærnæring i samhandling med samvirket og primærprodusentene.