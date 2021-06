La oss beholde muligheten til å velge mellom Alta eller Nordreisa

meninger

Vi ungdom fra Kvænangen har ikke videregående skoletilbud i vår kommune. En av få kommuner som ikke har det. Dette medfører at vi må flytte for å gå på videregående.

Vi har i alle år hatt muligheten å velge skolested Alta eller Nordreisa. Men det var før. Da vi var to fylker, men nå når vi har blitt til ett fylke er altså ikke det en mulighet lenger.

Hva er begrunnelsen for å ha fratatt oss den muligheten ?? Er det noen som har fått en begrunnelse ??

Vi kan ikke dagpendle og bo hjemme, da avstanden er for lang, og veiene for usikker. Kommunen vår er lang og den ene enden er nærmest Alta og den andre nærmest Nordreisa. Mange av oss har familier og søsken på disse stedene og ønsker av den grunn å velge. Dette er en trygghet for både oss og foreldre.

Det finnes pr i dag ikke tilrettelagte hybelfasiliteter i Nordreisa, i Alta kan man få plass på elevheimen. Dette handler da også om økonomi for de fleste. Det er i utgangspunktet dyrt å bo på hybel. Å få bo på en trygg plass som elevheimen gir et bedre grunnlag for å lykkes og for å fullføre skolen.

Bussforbindelsen til Nordreisa er også slik at helgen blir kortere hjemme , siden bussen går klokken 15.30 søndag. Alternativet er klokken 05.30 på morgenen.

Ungdomsrådet i Kvænangen forventer at Fylkeskommunen ordner opp i dette, og lar oss få tilbake/beholde muligheten til å velge mellom Alta eller Nordreisa når vi skal på videregående skole.