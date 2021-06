Har du fortsatt egne meninger i livet?

meninger

Representanter for Arbeiderpartiet har i denne avisen et innlegg hvor de er i harnisk over at Regjeringen, sammen med Fremskrittspartiet, har vedtatt en lovendring som skal gjøre det enklere for kommunene å innføre fritt brukervalg. For Fremskrittspartiet er det en grunnleggende rettighet å være sjef i eget liv. Det å ta egne valg, er viktig for alle og særlig når det gjelder det mest grunnleggende i livet.

MENINGER: Arbeiderpartiet sier nei til privatiseringen av eldreomsorgen På tirsdag banket høyreregjeringen gjennom et hurtigspor for privatisering og oppsplitting av eldreomsorgen vår. Dette gjør det vanskeligere å samhandle og sikre helhetlige tjenester til sårbare brukere. Arbeiderpartiet frykter at dette vil gå utover de skrøpeligste eldre.

Men det er også her den aller største forskjellen mellom venstresiden i politikken og høyresiden kommer frem. Der høyresiden hver dag kjemper for enkeltmenneskers rett til frie liv, bruker venstresiden alle sine krefter på å motarbeide den.

Disse partiene har uttrykt under behandlingen av saken, at de skrøpeligste eldre som har størst behov for tjenesten, også har dårligst forutsetninger for å foreta valg. Smak litt på den! Dette er en holdning til andre mennesker som jeg tar sterk avstand fra. Det var derfor svært provoserende å registrere at fagforbund som representerer de som skal jobbe med disse skrøpelige eldre og ikke minst pensjonistforbundet hadde de samme dårlige holdningene.

Min far er 83 år og døende. Han er en av disse eldre skrøpelige som er fratatt det meste her i livet. Men å ta fra han medbestemmelse finner han seg ikke i. Han er ikke et lite barn uten meninger og ønsker, selv om hver eneste dag er en kamp. Helse- og omsorgstjenesten skal og må alltid organiseres med utgangspunkt i pasientenes behov. Fritt brukervalg betyr mulighet til å velge hvem, hva, når og hvordan.

Fritt behandlingsvalg ovenfor sykehusene, har vært en svært viktig sak for Fremskrittspartiet. Fritt brukervalg er like viktig. Og det er avgjørende for alle mennesker som ønsker å være sjef i eget liv. Det er derfor brukere av

Brukerstyrt personlig assistent blir så rasende når kommunen deres foreslår å gjøre ordningen kommunal.

Fremskrittspartiet støttet regjeringens forslag om en godkjenningsmodell som skal gjøre det enklere å innføre fritt brukervalg, og håper det vil føre til at flere kommuner innfører denne rettigheten. Flere aktører i helsevesenet gir økt fokus på kvalitet og service, og erfaringene fra de kommunene som har innført fritt brukervalg er meget gode. Brukerundersøkelser viser høy grad av tilfredshet blant brukere, pasienter og deres pårørende. Det er uakseptabelt at det i mange kommuner kun er de med god råd som har mulighet til å velge hvilken leverandør de ønsker å benytte seg av.

Det er flott at Arbeiderpartiet er ærlige på at de er motstandere av frie valg innen pleie og omsorg, og under voteringen fikk de følge av Senterpartiet, SV, Rødt og MDG. Hvis disse partiene får styre, kan du fortsatt få gjøre egne valg innenfor det meste, men handler det om helsen din eller at du er avhengig av hjelp, er det slutt på medbestemmelsen. Dette bør du merke deg når du går til stemmeurnene, i hvert fall om du er opptatt av å være sjef i eget liv, hele livet.