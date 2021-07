Seksualitetsundervisningen svikter barna 

meninger

Jenter helt ned i 13-årsalderen selger seksuelle tjenester og deler nakenbilder gjennom sosiale medier, og flere gutter mellom 14 og 19 år begår seksuelle overgrep.

Enkel tilgang til porno, dårlig seksualitetsundervisning, voksne som ikke tør å ta praten og svikt i å avdekke krenkelser mot barn har mye av skylden for det.

Ifølge Redd Barnas rapport «Et skada bilde av hvordan sex er - ungdoms perspektiver på porno» fra 2020, svarer litt under halvparten av alle barn og unge at de har sett på porno, både frivillig og ufrivillig. De forteller at porno kan redusere terskelen for å be om nakenbilder fra jevnaldrende, og at salg av nakenbilder framstår som lettjente penger. Hvilke konsekvenser dette kan få, eller at det faktisk er ulovlig å kjøpe nakenbilder, har ungdommene lite kunnskap om.

De forteller også at sexen kan bli grovere av å se på porno. Videoer av kvinner som blir kvelt, lugget og bitt er bare ett tastetrykk unna. Ungdommer forteller at de blir påvirket av det de ser, og at det kan være en sammenheng mellom å se mye porno og å utsette jevnaldrende for vold. Dette er en skremmende utvikling, og trenden vil ikke snu med mindre lærere og foreldre gir barna mer kunnskap om kropp, seksualitet, grenser og overgrep – og det fra tidlig alder.

Barn trenger voksne som lytter til dem. Voksne som kan fortelle hva som er greit og ikke greit, og som tør å ta praten om ting som kanskje er litt flaut. Det er den eneste måten for ungdom å vite når egne og andres grenser brytes.

Men dagens seksualitetsundervisning svikter barn og unge. Den kommer for sent, og det er for få trygge voksne som kan snakke om disse temaene på en god måte. Det er også for få voksne som vet hva de skal gjøre dersom de er bekymret for at barn og unge utsettes for overgrep eller skadelig seksuell adferd fra jevnaldrende. Ifølge Redd Barnas undersøkelse fra 2020, sa 9 av 10 foreldre at barn bør lære om seksuelle overgrep i skolen, men det er bare 28 prosent som opplever at det skjer i praksis.

Kunnskapsministeren må sette i gang et nasjonalt kompetanseløft om vold og overgrep rettet mot ansatte i alle landets skoler og barnehager. Barn må få kunnskap om hva overgrep er fra tidlig alder. De må lære at det ikke er lov, og de må få vite hva de kan gjøre for å få hjelp. Dette vil hjelpe dem til å si ifra dersom de opplever noe som ikke er greit, og det vil bidra til at flere overgrep blir forebygget, oppdaget og stoppet raskere.