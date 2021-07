meninger

Visjonen til Arctic Race of Norway er å være mer enn et sykkelritt. For selv om sykkelsporten er en av verdens største idretter, kan vi være så mye mer. Vårt mål er å bruke kraften i arrangementet til å skape et verktøy for utvikling av Nord-Norge og promotering av Norge.

Verdien av norgesreklamen med de magiske TV-bildene som sendes ut til 190 land, ble i 2019 estimert til 270 millioner kroner.

Våre mange gode partnere ønsker å bidra til å utvikle Nord-Norge. Her er noen eksempler:

Når vi bestemmer oss for hvor en etappe skal gå, kjører Telenor opp ruta og sjekker at det er 4G over alt. Er det hull i dekningen, blir det tettet. I forbindelse med årets ritt skal Telenor bygge ut 5G - luftens fiber - i Tromsø. Vår ambisjon om å bli verdens første sykkelritt som kun bruker elbiler bidro i 2019 til at flere kraftselskap gikk sammen om ladeløsninger. Nå har de startet et felles selskap, Fri Energi, som skal jobbe med løsninger for elektrifisering.

Sammen med vår nye partner Consto skal vi jobbe med å trekke flere fagarbeidere og ingeniører nordover, og Bufetat bruker oppmerksomheten rundt sykkelrittet til å rekruttere flere fosterhjem i Nord-Norge. De har mangedoblet antall henvendelser. Nå har vi også startet et samarbeid med NAV for å redusere utenforskap.

Nord-Norge har grepet muligheten

Da noen tenkte at det hadde vært artig å arrangere et årlig internasjonalt etapperitt på sykkel i Nord-Norge, hadde vi ingen anelse om at det skulle bli så stort.

I 2017 opplevde vi noe av det største. Da vant August Jensen tredje etappe i Finnvikdalen i Tromsø. Selv om han er fra Bodø, sa han at det var en hjemmeseier. For dette handlet ikke om Bodø eller Tromsø. Han vant en etappe i et internasjonalt sykkelritt - i Nord-Norge. I år er vi tilbake i Tromsø som blir vertskommune for hele den første etappen. Kanskje får vi en hjemmeseier i år også?

Den viktigste grunnen til at vi er der vi er i dag, er nettopp at hele Nord-Norge har grepet muligheten, og gått sammen om å skape noe unikt. Vertskommuner har stilt opp og skapt folkefester rundt start og målgang, og folk har stilt opp langs løypene og vist frem en positiv galskap og kreativitet som selv Tour de France skulle ønske de hadde.

Grenseoverskridende

Årets utgave er så og si lik den som skulle vært arrangert i fjor da vi dessverre måtte avlyse på grunn av smittesituasjonen. Det betyr at vi for første gang skal krysse en landegrense når andre etappe ender i Kilpisjaervi i Finland.

Selv om pandemien nå er i ferd med å slippe taket, må vi fortsatt tenke på smittevern. Det betyr at vi må legge noen begrensninger på de større arrangementene rundt start og mål. Kanskje vil vi i år ikke få se de folkehavene vi ønsker når de største stjernene dundrer mot mål, men vi håper å få se desto mer liv og røre langs løypa.

Sammen med kommunene, alle våre gode partnere og folk i Nord-Norge, skal vi jobbe for å skape tidenes beste utgave av Arctic Race of Norway.

For nå fortjener vi alle en fest!