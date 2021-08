Flere skal gjennomføre førstegangstjeneste

meninger

Høyre har i regjering sørget for at antall vernepliktige i førstegangstjeneste skal øke med flere tusen de neste årene.

Årlig gjennomfører omtrent 8000 unge menn og kvinner førstegangstjeneste. Mange godt kvalifiserte ungdommer slipper likevel ikke til. Først og fremst fordi Forsvaret i dag har behov for færre vernepliktige enn under den kalde krigen.

De neste årene skal antall vernepliktige i førstegangstjeneste øke fra om lag 8000 til 11.000. Dette ble vedtatt som del av den nye Langtidsplanen for Forsvaret. Det er opprettet en ny rekruttskole for Hæren på Terningmoen. Dermed kan grunnleggende soldatutdanning tas ut av de operative avdelingene, og Hærens avdelinger vil være klare til strid på kortere varsel. Noen soldater i særlig krevende stillinger vil få 16 måneder tjeneste. Dette vil være aktuelt i avdelinger med høye krav til kompetanse og samtrening.

Det blir også flere ansatte i Forsvaret. Antall årsverk øker med 310 bare i år, og totalt skal Forsvaret tilføres 2200 flere ansatte innen 2028. Forsvaret vokser for første gang på 30 år. Nye avdelinger bygges opp flere steder, for eksempel Porsanger bataljon og en ny bataljon opprettes i Brigade nord.

Norske soldater og befal har i internasjonale operasjoner vist evne til å løse svært kompliserte oppdrag på en ytterst profesjonell måte. Gang på gang får norske soldater svært gode skussmål av våre allierte, og norske styrkebidrag er høyt verdsatt.

Mange års nedbygging av Forsvaret er snudd til oppbygging. Forsvaret har vært under kontinuerlig oppbygging etter at regjeringen Solberg overtok i 2013. Erfaringene etter Murens fall har lært oss at Forsvaret ikke kan dimensjoneres etter om det blåser kaldt eller varmt fra øst. Optimisme og tøvær i øst er blitt avløst av en skremmende autoritær utvikling.

Oppbyggingen av Forsvaret vil med Høyre i regjering fortsette med uforminsket kraft, i en tid preget av økt sikkerhetspolitisk spenning og sammensatte trusler.