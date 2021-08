meninger

Vi er utrolig heldige som er en del av et demokratisk samfunn. Vi har masse å være takknemlig for, samtidig som vi har flere kamper å vinne. Å delta i valg er noe store deler av verden ikke er forunt, og er ikke noe som har kommet av seg selv. Noen har tatt kampen for oss, og kjempet for retten vår til å stemme ved valg. I flere steder av verden er ytringsfrihet, likestilling og tillit noe man enda kjemper for, mens vi her får det tilsynelatende gratis. Vi kan til og med velge om vi skal være med å stemme.



Ved å bruke stemmeretten er du med på å bestemme hva slags retning Norge skal ta og hvordan landet skal utvikle seg. Du er med på å bestemme hvem som skal være representantene for vårt fylke på Stortinget og hva slags politikk de skal styre på.



Stemmen din er verdt utrolig mye, og hver eneste stemme teller. Å ikke stemme er en stemme til det partiet du liker minst- og det kan ha store konsekvenser for hvilken politikk som skal føres de neste fire årene. Da kan for eksempel en sak du bryr deg veldig mye om bli nedprioritert, eller i verste fall ende opp med det motsatte utfallet enn du egentlig ville.



Vi har full forståelse for at de ulike partienes program ikke står øverst på prioriteringslista som lesestoff. Vi håper du spør deg selv hvilket samfunn du vil ha og hva slags saker som er viktigst for deg. En grei måte å gjøre det på er å google litt eller ta en partitest eller en valgomat, som de fleste medier legger ut i disse dagene. På den måten får du en pekepinn på hvor du ligger mellom rød eller blå, høyre eller venstre. På flere av testene får du også krysse av for hvilket politikkområde som er viktigst for deg.



Vi skal ikke si hva du skal stemme, og vi blir veldig fornøyd hvis valgdeltakelsen er stor. Synes du rettferdig fordeling og miljø er viktig, så kan vi avsløre at det gjør også vi- og det er det som ligger til grunn for at vår stemme går til SV.



Allerede nå kan du forhåndsstemme. I alle kommuner er det lagt opp til forhåndsstemming fra 10. august til 10. september. Akkurat i år kan det være en fordel å benytte seg av nettopp dette for å ivareta mindre spredning av covid-19.

Valget avgjøres 13. september. Håper du bidrar ved å stemme på det partiet som er mest riktig for deg, og at du benytter deg av stemmeretten!