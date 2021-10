Hvorfor trenger vi å bygge ut Moan skole? 

meninger

Kommunestyret i Nordreisa skal i sitt møte i oktober avgjøre om det skal bevilges midler til å bygge ut og restaurere Moan skole til å bli en skole for 1.-7. trinn. Etter anbudsrunde på prosjektet ble det klart at den økonomiske rammen må økes med 21 millioner (om lag 18%) for at prosjektet skal kunne gjennomføres. Et enstemmig oppvekst- og kulturutvalg mener det bør gis en økt ramme, og at prosjektet bør gjennomføres. Men, vi vet at det er ulike meninger blant både partier og kanskje også innad i partiene om dette prosjektet bør prioriteres.

Vi vil her belyse viktige argumenter for hvorfor vi bør prioritere utbygging av Moan skole.

At Moan skole skal restaureres og bygges ut til en 1-7 skole (i stedet for 1-4 som i dag) ble vedtatt gjennom kommunestyrets plan for skolestruktur fra 2020. Som konsekvens av denne planen ble det også bevilget midler for opprusting av Rotsundelv skole, som er gjennomført. I tillegg altså planer for ombygging og utvidelse av Moan.

Uansett hvilke politisk ståsted eller meninger den enkelte av oss har, så kan vi nok være enig om at «noe må gjøres» med Moan. Saksframlegget som følger saken i kommunestyret illustrerer på en svært god måte hvorfor. Skolen mangler i dag det meste en skole skal ha for å følge gjeldende regler og for å kunne drive en moderne skole. Daglig bryter vi arbeidsmiljøloven ved at de ansatte ikke har den plassen og de fasiliteter de etter loven skal ha. Det «lyser rødt» også for elevenes fysiske læringsmiljø ved at det mangler det meste en skole bør ha for å kunne drive praktisk og variert undervisning. Noe som blir stadig viktigere og som har mye fokus. Skolekjøkken, kunst- og håndverk, språkrom, bibliotek, gymsal og et funksjonelt uteområde mangler.

Samtidig vet vi at antallet skolebarn reduseres. Hvordan påvirker det behovet for skoleareal? I korte trekk kan vi si det så enkelt - elevtallet går ikke så mye ned at noen av skolene i sentrum blir til overs. Og - ingen av skolene vi har i dag er store nok til å huse alle elevene. Når vi også vet at Moan ikke har tilstrekkelige areal til alle funksjoner som trengs på en skole, så er det altså behov for nybygg i en eller annen form uansett hvordan vi ser på dette.

Men hva sier så tallene om utvikling for elevtallet? På kommunenivå har det vært omtrent 600-650 barn i skolealder (6-15år) de siste 20 årene. De neste 3 ti- årene forventes det å bli redusert til 450-500 avhengig av hvilken framskrivingsmodell som brukes. En reduksjon altså rundt 20% (+/- 5%). Hva det betyr for elevgrunnlaget på skolene henger sammen med hvor mange som fødes i hvert kull, hvor mange som flytter inn/ut fra kommunen og hvordan elevene fordeler seg på skolestedene.

Normalen i Nordreisa har vært stor variasjon på alle disse faktorene. Og vi må forvente like mye variasjon fremover. I hovedsak sier framskrivingene oss at gjennomsnitt kullstørrelse blir å ligge mellom 50 og 45 de neste tre ti-årene, men om kullstørrelsen det enkelte år blir for eksempel 28 eller 52 vet vi jo ikke på forhånd. I de foregående 30 årene har variasjon på kullstørrelse vært mellom ca 30 og 85 (gjennomsnitt ca 65).

I hovedsak sier tallene oss at det i de fleste årene vil være så mange elever på sentrumsskolene at det må deles i to klasser, men at det gjennomsnittlig vil være færre elever pr klasse enn det har vært tidligere. I praksis 8 klasser 1-4.trinn og 6 klasser 5-7.trinn med 15-25 elever. Dette forutsetter en utvikling i tråd med en modell med svak vekst og at 85% av elevene velger å gå på sentrumsskole 1-7. trinn.

Så neste viktige spørsmål. Finnes det bedre og billigere alternativer til å gjøre Moan til 1-7 skole? Etter anbudsrunden på dette prosjektet har vi jo en fasit på hva det koster å bygge nybygg på om lag 2100 m2 og restaurere 1700m2 nå. Det vil si en restaurere bygget for 8 klasser på 1-4. trinn og bygge nytt for 6 klasser på mellomtrinnet- inkludert annet nødvendig areal. Selv om kommunestyret tidligere gikk bort fra alternativ med å samle alle elevene på Storslett så kan vi se litt nærmere på det alternativet som sammenlikning.

En 1-10 løsning på Storslett ville krevd nybygg tilpasset 4 klassetrinn, eller 8 klasser. I tillegg også areal til spesialrom som allerede har for lite kapasitet på Storslett i dag. Det ville også vært nødvendig med ny gymsal og også opprusting av uteområdet. Det er altså anslagsvis veldig likt det som planlegges bygget nytt i moanprosjektet. Når vi skal sammenlikne så må vi legge inn at et behov for nybygg på Storslett skole ville hatt minst samme størrelse som moanprosjektet legger opp til. Selv om det ikke er behov for restaurering på Storslett så må vi ta med i regnestykket at gjenbruk til andre kommunale formål som f.eks. PPT, barnevernet, voksenopplæringen mv i dagens Moan, ville måtte medføre ombygging og restaurering tilsvarende det som planlegges i moanprosjektet. Og derfor tilsvarende kostnad. Det er verdt å ta med at dette alternativet ble vurdert som et dårligere alternativ faglig sett i prosessen rundt skolestruktur.

Det er i dag mest usikkerhet rundt utvikling av byggekostnader fremover. Det har vært en voldsom økning i byggekostnader de siste par årene. Men, om den kostnaden vil bli særlig mindre til neste år er det ingen som faktisk vet. Det vil i så fall være en noe grad av «gambling» å skulle vente ett år på å gjennomføre prosjektet. Det vi vet er at prosjektet ville vært billigere å gjennomføre for 5 og 10 år siden, men det er neppe relevant informasjon i dag. Det er også klart at dette prosjektet vil påføre kommunen en ganske stor økning i lånebelastning. Konsekvensen av det er økte kostnader til renter og avdrag på driftsbudsjettet. Det vil også medføre begrensninger for muligheten kommunen har til å gjøre andre investeringer. Men, det er tatt høyde for det i økonomiplanen. Og det vil også bli en økning for drift og vedlikehold ved at kommunens bygningsmasse blir større.

Diskusjonen om dette prosjektet skal gjennomføres er kke et spørsmål om rett og galt, men om hvilke prioritering vi velger å gjøre.

Det er klart at det er stort behov for å gjøre noe med lærings- og arbeidsmiljøet for ansatte og elever på dagens Moan. Vi kan som et ansvarlig kommunestyre ikke bare velge å «se en annen vei». Det er derfor egentlig ikke et spørsmål om vi skal gjøre noe, men snarere når og hvordan. Det er gjort et godt forarbeid i saken, og vi mener derfor det beste er å gjennomføre prosjektet nå. Å bevilge de ekstra midlene og sette i gang med prosjektet. Gjennom dette gjør vi nødvendige og viktig satsing for skolen. Først og fremst for ansatte og elever, men også fordi vi tror det betyr noe for hvordan vi stiller i konkurransen om innbyggere og arbeidskraften som vi trenger nå og fremover.