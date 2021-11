Angående løypenettet i Nordreisa

meninger

Må si at jeg med undring ser at kommunestyret i Nordreisa har vedtatt å utvide løypenettet med to nye løyper. Dette viser hvor farlig det er å la kommunene få bestemme selv løypenett og skuterbruk i kommunen egeninteresser og vennskap styrer mye av avgjørelsene som blir tatt. Hensynet til naturen og miljøet er glemt. Det later til at om du gir lillefingeren til skuterfolket, så tar det raskt hele mannen.

Det er dette som nå holder på å skje. Når tid skal formannskapet ha nok av voksne folk som tør si at, nå er det nok? Det er allerede milevis med skuterløyper, men enda klarer ikke enkelte å holde seg kun til disse. Og da må en jo spørre: Hvor er kontrollmyndighetene som skulle holde styr på disse overtredelsene?

Her må jeg med en gang si at jeg ikke er imot skuterne. Det er ikke de, men de som sitter på dem som er problemet. Skuteren er kommet for å bli og blir den brukt til det den skal (søk, redning, ved transport fra egen skog) og ikke til transport og adkomst til og fra hytter, da er den et nyttekjøretøy. En får kjøpt både truger og ski dersom noen ikke skule vite det. Noen kjøper tomt og hytter noen kilometer fra allfarvei i håp om at skuter og firehjuling skal frakte dem dit. Dette må myndighetene ta tak i, og ha lover og regler for.

Nå er det sikkert naboen som svarer meg at jeg må feie for egen dør. Joda, jeg har hatt snøskuter i over 50 år, helt siden jeg flyttet fra Finnmark og hit til Nordreisa. Jeg har også en firehjuling, men disse blir brukt bare på eiendommen.

Jeg har sett mye ulovligheter knyttet til skuteren tidligere. Derfor har mitt syn gått fra at det var et nyttekjøretøy til å være mer et leketøy. Og jeg gjør oppmerksom på at jeg her uttaler med som privatperson, og ikke gjennom noen former for forbund eller foreninger.