Ap halverer fergetakstene, Frp sutrer

meninger

Arbeiderpartiet og Senterpartiet kjemper for at vanlige folk langs hele kysten skal kunne reise på jobb uten å betale opp mot en hel månedslønn på fergebilletter i året, slik de ble nødt til da Høyre og Frp styrte. For oss er det viktig å prioritere det framfor flere skattegaver til dem som har mest fra før.

Derfor setter Arbeiderpartiet og Senterpartiet av nesten en halv milliard kroner i å redusere fergetakstene. Prisøkninga på seks prosent i oktober kompenseres, og vi får stoppa Høyreregjeringas plan om å øke fergetakstene med ytterligere 12,7 prosent fra nyttår. På toppen av det setter Arbeiderpartiet og Senterpartiet ned prisene med ytterligere 11,7 prosent!



Fakta er dermed at Støreregjeringa på tre uker gjør mer for å redusere fergetakstene enn det Frp og Høyre klarte på åtte år. Denne handlekraften står i sterkt kontrast til da Frp styrte samferdselsdepartementet. Da gikk jo fergeprisene bare opp.

«Svakt argument, hev stemmen», sies det. Og det er vel denne mangelen på gode argumenter som tvinger Frp til å rope så høyt som de klarer. Frank Sve (Frp) kombinerer manglende regneferdigheter med sterke påstander om løgn, uten at han klarer å belegge egne påstander med annet enn feilinformasjon. Til og med Helge André Njåstad (Frp) prøver å komme Sve til unnsetning. Men selv om det ropes høyt, er argumentene akkurat like dårlige.



For fakta står. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har gjort mer på tre uker for å redusere fergetakstene enn Høyre og Frp klarte på åtte år. Og da Frp selv styrte samferdselsdepartmentet, gjorde de ikke noe annet enn å sette fergetakstene opp.



Både Sve og Njåstad hevder at Ap/Sp går inn for å redusere fergetakstene med bare 5% fra nyttår. Jeg har derfor tillatt meg å spørre samferdelsminister Nygård (Ap) om dette stemmer. Ministeren har nemlig ikke anledning til å lyve, i motsetning til Frp-representanter som skriver leserbrev.

Hvis ministeren avkrefter Sve og Njåstad sin påstand, bør begge beklage. For såpass redelighet bør det være i politikken. Imens fortsetter Arbeiderpartiet og Senterpartiet jobben med å halvere fergetakstene og skape trygge Arbeidsplasser, gode skoler og en verdig eldreomsorg i hele Norge.



For nå er det vanlige folk sin tur!