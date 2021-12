Frps usosiale kutt og minstepensjon

meninger

Frps Roy Steffensen og Dagfinn Olsen gjør et forsøk på ansvarsfraskrivelse når de i Framtid i Nord 7. desember setter minstepensjonister opp mot andre grupper som har opplevd åtte år med Frps usosiale kutt.

I dag lever 140 000 på det som kalles minste pensjonsnivå. Mange av disse har mindre å leve av enn det som er EUs fattigdomsgrense. Det ønsker SV å gjøre noe med, og derfor har vi satt av 350 millioner kroner mer enn den borgerlige regjeringen i vårt alternative statsbudsjett, til å starte opptrappingen av minste pensjonsnivå. Det er et viktig skritt i riktig retning for å sikre pensjonister verdig alderdom, og for å få gjort noe med de økonomiske forskjellene som har vokst under den borgerlige regjeringen.

Økte pensjoner er en sak SV og Frp har jobbet for sammen. Men som Roy Steffensen vet er det veldig mange mennesker som ble rammet av Frps usosiale kutt gjennom de åtte årene med mørkeblå regjering. Det handler blant annet om barn av uføre, som fikk kuttet barnetillegget, det handler om kutt i brillestøtten til barn, og det handler om å gi arbeidsledige og permitterte en mulighet til å ha ferie med familien neste år.

I forhandlingene med Ap og Sp var dette noen av sakene som SV fikk gjennomslag for i høst. Og det er saker vi er svært stolt av å ha fått på plass, sammen med for eksempel et mer omfordelende skattesystem og starten på en tannhelsereform, som mange pensjonister vil nyte godt av.

Så vil vi trenger flere runder med forhandlinger for å bedre velferd, reversere flere usosiale kutt og redusere den økte ulikheten som har vokst fram mens Frp hadde en hånd på rattet. Og vi lover å stå på for å sikre at flere grupper får mer å leve av, også minstepensjonistene, i årene som kommer.