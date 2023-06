Veien til dit skolen er i dag har vært både humpete og lang

Ikke alt går like kjapt i den politiske kvernen, men de vedtakene som nå kommer til å bli gjort i fylkestinget i neste uke, viser at det er viktig å jobbe grundig og godt politisk for å komme i mål, skriver Kurt Michalsen og Irene Lange Nordahl i dette innlegget.