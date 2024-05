Fint - at Troms fylkesting vil vise samhold og styrke. Trist - at det er nødvendig å måtte minne Stortinget om sitt eget flertallsvedtak fra 20. april 2021 om å "setje i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebana."

At det trengs å minne Stortinget om sin egen makt er et sørgelig faktum, ettersom underordna organer - som direktorat, departement og regjering - hittil har fått lov til å pulverisere dette stortingsvedtaket.

Dersom Transport- og kommunikasjonskomiteen også jatter med konklusjonen fra konseptvalgutredningen (KVU-en) om at Nord-Norgebanen verken bør bygges eller utredes videre for å komme fram til forpliktende byggevedtak, er det kun Stortinget som kan sette foten ned 12. juni. Da skal Nasjonal transportplan (NTP) for 2025 - 2036 vedtas.

Det vil da vise seg om Stortinget har vilje til å slå fast at det allerede foreligger et JA til Nord-Norgebanen, og at KVU-en bare skulle finne de optimale løsningene. Om dette vil skje, er høyst usikkert.

Muligens vil Stortinget heller sette i gang enda en ny KVU, siden den siste var så ubrukelig. Den vil helt sikkert bli ferdig til NTP 2029 - 2040, til og med inkludert en KS1 (kvalitetssikring). For den førstkommende NTP-en som skal behandles 12. juni, blir det umulig å rekke i tide siden den allerede i 2022 ble framskutt et år av regjeringen.

Så i nyere tid kan vi risikere å få en sammenhengende utredningsperiode helt fra Solbergregjeringens oppdaterte kostnadsanslag i 2017 og fram til 2040 - om det er slik Stortinget vil ha det.

For å sette det hele i perspektiv gjengis her jernbaneforkjemper, Terje Karlsen, sin appell fra åpninga av venterommet på Prolog stasjon - med hans tillatelse:

ÅPNING AV VENTEROM PÅ OLSBORG 18/8 - 2012.

1. Dette er den tredje åpningsseremonien for Tromsbanen jeg deltar i. På slutten av 80-tallet var jeg til stede ved legging av sviller og skinner på gata i Tromsø. Stortingets samferdselskomite var til stede, og formannen tok et tak i svillene.

2. I 1993 etter NSB's oppløftende hovedrapport om Nord-Norgebanen, åpnet jeg et skiftespor på Fossbakken.

3. På den tiden hadde trafikken på Ofotbanen gitt milliardinntekter, og betalte underskuddsbanene i landet for øvrig, og selvsagt driften av NSB's hovedkontor i Oslo. Dette gjorde våre sentrale myndigheter slutt på i 1996. De la ned denne trafikken og alle NSB-ansatte i Narvik, unntatt jernbaneverket, ble sagt opp uten noen reaksjon fra Hovedstadsmedia, NRK og LO! Landet hadde penger nok!

4. Vi har i ettertid kjøpt gateadresser både i London og Paris for noen milliarder. Vel nok ble det et tap på 77 milliarder i siste kvartal. Det hadde blitt ca 1,5 Tromsbane bare av dette beløpet.

5. Noen av oss har vanskelig for å forstå denne måten å etablere og videreføre næringsvirksomhet i landet vårt. Bygg ditt land, het det - og jeg mener: Også i nord! Persere, Romere og Inkaindianere forstod nødvendigheten av et tidsriktig og fremtidsrettet transportsystem for sin statsdannelse. Det er noen tusen år siden. Våre sentrale myndigheter har vært særdeles tungnemme. De har planpratet bane i nord i mer enn hundre år, uten praktisk handling. Det fortsetter de med i dag.

"Det eneste de har besluttet, er å være ubesluttsomme. De har bestemt seg for å være ubestemte, alle de med makt til å være avmektige."

6. Det er derfor inspirerende at det man har stelt i stand her i dag, markerer et sårt tiltrengt fremsyn for samfunnsbygging og næringsutvikling i vår landsdel. Det er blitt assimilert i vår identitet her nord.

7. Med disse ord erklærer jeg venterommet på Olsborg for åpnet!

TERJE KARLSEN

Om få uker vil det vise seg om Stortinget evner å følge opp sitt eget vedtak.

