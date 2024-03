Overgangsplager rammer kvinner svært ulikt - på lik linje med at jenter plages ulikt med menstruasjonen – noen har store menssmerter og store blødninger, andre merker det knapt. Noen kvinner føder enkelt, mens andre har svært traumatiske fødsler med etterfølgende livslange plager.

Jeg braste inn i overgangsalderen i den tro at jeg – som min mor og søster – skulle gli greit gjennom med litt hetetokter, men den gang ei.

Jeg er så uheldig at jeg har flere, varierte plager som tidvis er svært strevsomt, men jeg bestemte meg tidlig for at dette skulle ikke stoppe meg. Det betyr at jeg fortsetter å være synlig både i politikken og i min jobb som helsesekretær ved Kvænangen legesenter. Jeg nekter å gjemme meg eller trappe ned på mitt engasjement, kjærlighet og interesse for det samfunnet jeg er en del av.

Jeg har flere ganger møtt på nedsettende kommentarer som vitner om uvitenhet rundt temaet og forsøk på hersketeknikker, spesielt fra menn i alle aldre.

Selv om menn er i flertall, sårer det vel kanskje enda mer at vi kvinner ikke støtter opp om hverandre. Unge kvinner og kvinner som ikke har hatt noen utfordringer gjennom overgangsalderen kan være svært ufølsomme ovenfor søstre som sliter. Det må vi slutte med!

Vi må stå sammen for at kvinnehelse generelt skal settes på dagsorden. Det må forskes på oss kvinner, for det går ikke å overføre forskning gjort på menn til kvinnekroppen. Til det er vi for forskjellig skapt. Kan f.eks sykefraværet i kvinnedominerte yrker være en skjult overgangsaldersproblematikk? Når blir kvinner ufør? Kan det også ha en sammenheng?

Vi må slå hardt tilbake når vi hører at andre snakker nedsettende om overgangsalder og prøver å undergrave kvinners meninger med at vi er svette, hysteriske og dramatiske. Det er vårt felles ansvar. Vi kommer ikke av «tverre flekken» hvis vi skal la folk holde oss nede på den måten.

Hysteri, hysterisk nevrose og hysterisk personlighetsforstyrrelse er nå fjernet fra offisiell diagnostikk, men «diagnosen» ser likevel ut til å leve i beste velgående i samfunnet.

De vanligste symptomene er kraftig svetting, hetetokter, blødningsforstyrrelser, hjerteklapp, søvnforstyrrelser og urinveisplager (NHI). Videre er mange også plaget med humørsvingninger, oppblåsthet, vektøkning, hodepine, leddsmerter, tørr og kløende hud, angst, konsentrasjonsvansker, svimmelhet, utmattelse, glemsomhet, depresjon og osteoporose (Volvat).

Du er ikke alene! Vi er mange! Du skal ikke trenge å «bite tenna sammen» og lide deg gjennom overgangsalderen. Søk hjelp hos fastlegen din.

Gratulerer med dagen til kvinner i alle aldre.

