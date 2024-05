OPP AV ASKEN?: Jørgen Vik, med bakgrunn som trener for både L/K og Skjervøy, er nå hovedtrener for Tromsø IL i Eliteserien. Foto: Ronald Johansen/iTromsø

Etter TILs første kamper i årets eliteserie undret man seg over hvor det var blitt av det offensive og sjanseskapende spillet laget vartet opp med gjennom de to foregående sesongene under trener Gaute Helstrups ledelse? Denne sesongens resultater var det innledningsvis både skuffende og ydmykende å registrere, men etter å ha sett kampen mot Vålerenga i NM-cupens 3. runde, er det forståelig at de hadde tapt kamper - og det uten at de scorer mål.

Hvis det de viste i den direkte TV-overførte cupkampen var representativt for lagets nivå, var de rett og slett tilbake til «Valakari-fotballen» slik den artet seg for noen sesonger siden. Altså, mye ballbesittelse i dårlig tempo med støttepasninger på tvers og bakover i det uendelige uansett hvordan kampresultatet sto seg. Altså, selv når laget lå under og tiden langsomt ebbet ut ....

Den offisielle forklaringen fra «informativt hold» var at laget hadde mistet sentrale spillere samtidig som skader hadde hemmet oppkjøringen og etableringen av en drillet «første-ellever» i seriestarten. Dette har åpenbart vært realiteter som har preger situasjonen, og når stallens mest rutinerte spiller, Ruben Yttergård Jenssen, har vært skadet, manglet de sin fremtredende kontinuitetsbærer og samlingspunkt.

Kort sagt, de manglet en midtbane-general som kan ha regien og opptre eksemplarisk både i gjerning og ord. Personlig ser jeg den elegante og konstruktive midtbanespilleren Opsahl som en mulig erstatter for Yttergård Jenssen, men han har kanskje ikke de «rette» personlige egenskapene for å være trenernes forlengete arm ute i praksisfeltet så vel på banen som i garderoben?

Når dessuten lagets andre kontinuitetsbærer og nøkkelspiller, Jostein Gundersen, forlater klubben med overgang til Bodø/Glimt, svir det nok langt inn i sjelen for alle med sterke følelser for TIL. Når en så markant spiller som Gundersen, en som har blødd for drakten, forlater laget, blir det et tomrom som er vanskelig å fylle. Profilene i laget er jo både identitetsfaktorer og normsettere som både direkte og indirekte setter en fotballfaglig og sosial standard. Apropos Jostein Gundersen, jeg har lenge ment at han bør være fast midtstopper på det norske landslaget, og i går ble han endelig nominert blant Ståle Solbakkens utvalgte.

«Den beste treneren er gode med- og motspillere!», dette er et idrettsfaglig mantra, så når nøkkelspillere forlater laget, endrer også treningskulturen seg. Dermed blir rammebetingelsene for suksess vesentlig svekket, og når TIL har mistet markante spillere pga. både skader og overganger til andre klubber, samtidig som de også mister sin hovedtrener, står man igjen med «et nytt lag» som må drille alternative samhandlingsmønstre.

Gaute Helstrup, mannen bak den offensive spillestilen med så stor bevegelse at ballfører til enhver tid hadde flere alternative pasningsvalg, kjappe vendinger, trekantspill, crosspasninger og bare unntaksvis støttepasninger bak- og på tvers av banen. Når de gjorde det., var det for å roe ned og hente seg inn etter perioder med hurtig pasningsspill. En slik periodisert organisering av spilleopplegget, blir nærmest som å løpe intervall der man veksler mellom intensitet og hvile. Dette krever teknisk gode spillere med både gjensidig fotballforståelse, hurtighet og kondisjon - kvaliteter som preget TIL under Gaute Helstrup og Jørgen Viks ledelse!

Ja, men den nye treneren, Jørgen Vik, var jo Helstrups assistent og delte hans fotballfilosofi, sies det for å legitimere valget av Vik. Dette er selvsagt en god grunn for å la Jørgen rykke opp som hovedtrener, og han er helt sikkert fotballfaglig kompetent for jobben under optimale rammebetingelser. Hva med den pedagogiske utfordringen som oppstår når vilkårene endres og ambisjonene må nedskaleres?

Det er alltid lettere å regjere i medgang enn i motgang, og når selvtillit ene og alene bygges gjennom positive opplevelser som bekrefter målsettingene, kan ikke læringsklimaet ha vært slik det burde være i dette TIL-laget verken i oppkjøringen eller i begynnelsen av sesongen. Når dessuten unge spillere kjemper om plassen på laget, blir det lett noe defensivt over spillet i deres frykt for å gjøre slike feil at de «spiller seg ut av laget» ...

Med bakgrunn i dette var det befriende å se andre omgangen mot Rosenborg på Alfheim sist søndag. Yttergård Jenssen var på plass igjen som feltherre på midtbanen og garderobens effekt som vekkelsesmøte (les: skjerpe troen) i pausen, viste oss en andreomgang der nye laget opptrådte slik vi ønsker å oppleve spillerne i velregissert samhandling og oppofrende offensivt spill.

Dette var både overraskende og oppløftende og forhåpentligvis et vendepunkt med Jørgen Vik og Ruben Yttergård Jenssen som kontinuitetsbærere og kulturkjennetegn. Seier avler seier og tap avler tap, heter det, og for TIL er forhåpentligvis andreomgangen mot Rosenborg et kontrapunkt der dette laget viser sitt iboende potensial, sitt sanne jeg som et velorganisert og offensivt lag på øverste nivå i norsk fotball. Var det en fugl Fønix vi så stå opp av askene etter en traurig seriestart? Vi håper det, og tro kan jo som kjent, flytte fjell.

