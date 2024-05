Visste du at 8 av 10 personer med utviklingshemning mellom 18 og 25 år er uten jobb? Og at Stortinget har vedtatt at bare 500 personer med utviklingshemning eller lignende tilretteleggingsbehov skal få muligheten til å bli blant de heldige få som får en jobb i år?

Behovet er minst 1.000 nye tilrettelagte jobber årlig, sier ferske tall fra regjeringen. Norge har altså valgt å stenge flertallet i denne gruppen ute fra arbeidslivet. Det skjer til tross for at landet mangler arbeidskraft.

Sånn kan vi ikke ha det.

Landsdekkende aksjon

Derfor deltar vi på 70° NordVekst AS i den landsdekkende aksjonen Årets Viktigste Frokost 11. juni. Vi inviterer eier og politikere til en felles frokost, slik at vi sammen kan prate sammen og følge med på arrangementet som strømmes fra Oslo.

Sammen med lignende bedrifter over hele landet vil vi vise politikerne at tilrettelagt arbeid er en ressurs for samfunnet, og ikke en utgift. Aksjonen speiler det som skjer i Oslo denne dagen, der medarbeidere med tilrettelagt arbeid inviterer stortingspolitikere på frokost foran stortingsbygningen.

Det er vår bransjeorganisasjon ASVL som står bak aksjonen. Hver ansatt på med tilrettelagt arbeid skaper verdier for over 60.000 kroner i året. Dette er verdier Norge hadde gått glipp av hvis det ikke hadde vært for arbeidskraften til ansatte med tilrettelagt arbeid.

Jobb gir mening og tilhørighet

Vi vil fortelle politikerne at det må bli slutt på å stenge verdifulle arbeidstakere ute fra arbeidslivet i en tid hvor Norge skriker etter arbeidskraft. Det er dårlig samfunnsøkonomi. Og det er diskriminering i praksis. Tilrettelagt arbeid er for de som trenger bistand og tilrettelegging for å kunne være med i arbeidslivet.

Våre ansatte kan være personer med utviklingshemning, personer med psykiske helseplager, eller personer med sykdommer og utfordringer som gjør at det å ha andre typer jobber er vanskelig. Felles for dem alle er at jobben gir mening og tilhørighet.

Forskning sier at personer med utviklingshemning, eller andre utfordringer, opplever høyere livskvalitet enn de som ikke er i arbeid, sier forskning. Og det er kanskje ikke så rart? Er det ikke sånn for alle, uavhengig av diagnoser eller livssituasjoner?

Stopp utestengningen!

Å være i jobb handler om å få muligheten til å bidra til samfunnsøkonomien. Det handler om å få en lønnsslipp. Det handler om sommeravslutninger og juleavslutninger. Det handler om muligheten til å føle at det er godt med helg etter en lang uke på jobben. I Norge bør alle som kan og vil jobbe, få ta del i disse mulighetene.

Vi kan ikke fortsette å stenge folk ute fra arbeidslivet bare fordi de har noen utfordringer. Dørene til arbeidslivet må bli videre, ikke trangere. Arbeid må bli mulig for alle. Og politikerne må begynne nå, med å sikre at minst 1.000 nye tilrettelagte jobber kommer på plass, hvert år.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no